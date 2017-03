Aysha Frade ble drept i London-angrepet

43-åringen var ett av ofrene for terroristen som gikk til angrep på folkemengden utenfor parlamentet. Det bekrefter det spanske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået AP.

Tobarnsmoren skal ha vært på vei fra arbeidsplassen DLD College over Westminster-broen da angrepet skjedde. Det blir antatt at hun var på vei for å hente barna sine

43-åringen var avdelingsleder og underviste i spansk. Selv om hun skal ha bodd hele sitt liv i London var hennes mor fra Bentanzos i det nordvestlige Spania.

«Betanzos har lidd et forferdelig tap i terrorens svøpe. Vår mest oppriktige kondolanse til familien til Aysha, en kvinne som opprinnelig kom fra Batanzos og ble drept i London», sier kommunepolitikeren Andres Hermida til den spanske avisen Faro de Vigo.

Frade var en «høyt verdsatt og elsket ansatt» ved DLD College London, sier rektor ved skolen, Rachel Borland, ifølge The Telegraph.

Aysha Frade var gift og etterlater seg to barn på åtte og elleve år.

Ifølge politiet var de to andre ofrene i angrepet en mann i 50-årene og politimannen Ketih Palmer (48). Palmer hadde jobbet 15 år i London-politiet, og var en del av parlamentets sikkerhetsstyrke.

Den antatte gjerningsmannen ble drept av politiet, og politiet tror han handlet alene inspirert av «internasjonal terrorisme». Mannen er ennå ikke identifisert av politiet, som nå jobber for å kartlegge hans nettverk og hvorvidt noen andre kan ha vært involvert. Etter en storstilt aksjon natt til torsdag har politiet pågrepet åtte mennesker på totalt seks adresser flere steder i landet.