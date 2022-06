Thailand legaliserer produksjon av cannabis – gir bort én million frø

I Thailand kan folk nå lovlig dyrke cannabisplanter i sitt eget hjem og selge det videre, etter at myndighetene i landet vedtok å legalisere produksjon og salg av cannabis. Lovendringen trådde i kraft torsdag.

LEGALISERT: Visestatsminister Anutin Charnvirakul under en pressekonferanse om lovendringen. Foto: Sakchai Lalit / AP

– Det gir både folket og staten en mulighet til å tjene penger på marihuana og hamp, sier Thailands visestatsminister og helseminister, Anutin Charnvirakul.

Thailandske myndigheter håper lovendringen kan føre til å styrke landets landbruk og turisme ytterligere.

Saken var først omtalt av BBC.

Landet er det første som slipper opp på narkotikalovene i Sørøst-Asia, hvor det tradisjonelt sett har vært svært strenge lover knyttet til narkotika og narkotikabruk.

I et forsøk på å gi produksjonen en pangstart, gir myndighetene bort til sammen én million cannabisfrø.

POTTE: Opptil seks potteplanter med cannabis per husholdning er nå tillatt i Thailand. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Fortsatt forbud mot bruk

Selv om det blir lov med både produksjon og salg, er det på ingen måte fritt frem i landet av den grunn.

Personlig bruk av cannabis er stadig forbudt, og salg av produkter med mer enn 0,2 prosent av virkestoffet THC er heller ikke tillatt.

– Det er fortsatt å regne som kriminelt, hvis du ikke har en lovlig resept. Du må ha medisinsk grunnlag for å kunne bruke cannabis slik du vil, sier Kitty Chopaka til CNN. Hun selger cannabisprodukter i hovedstaden Bangkok.

UTSALG: Kitty Chopaka selger en rekke ulike cannabisprodukter fra sin butikk i Bangkok. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Produksjonen kommer også med klare restriksjoner, og det krever en søknad til myndighetene for i det hele tatt å få lov til å dyrke hjemme. Får man den innvilget kan hver husholdning dyrke opp til seks potteplanter med cannabis hver.

Det er ventet at man ikke lenger vil bli straffet for å være i besittelse av marihuana, noe BBC skriver kan være et tiltak for å redusere antallet innsatte i thailandske fengsel.

– Planen er videre å slippe fri om lag 4000 fanger som sitter inne for cannabisrelaterte lovbrudd, skriver thailandske myndighetene.

PLANTASJE: Selskapet kan søke om lov til å dyrke cannabis. Da kan de fremstille langt større mengder enn husholdningene kan. Foto: Sakchai Lalit / AP

Mat og medisin

Blant de som allerede har rukket å benytte seg av lovendringen er restaurantbransjen. Flere steder i Thailand kan man nå kjøpe mat og drikke som inneholder cannabis eller virkestoffet THC.

PIZZA: En rekke mat- og drikkeprodukter med cannabis selges nå på ulike restauranter rundt om i Thailand. Foto: Sakchai Lalit / AP

I tillegg vil det øke tilgangen på cannabis ved ulike medisinske klinikker i landet. I Thailand har man allerede i flere år tatt i bruk cannabisplanten til å fremstille virkestoffet CBD, som igjen har blitt brukt til behandling.

Myndighetene håper å få en tjuvstart på nabolandene, og bli ledende når det gjelder CBD-produkter i Sørøst-Asia.

I 2018 ble Thailand første land i Asia til å legalisere medisinsk bruk av cannabis.