Bekreftelsen om at Kandahar var falt, kom et halvt døgn etter at Afghanistans tredje største by, Herat, ble inntatt av Taliban.

– Det er to av Afghanistan aller viktigste byer og en kjempeseier for Taliban, sier forsker ved fredsforskningsinstituttet Prio, Kristian Berg Harpviken, til NRK.

Fredag inntok også Taliban ytterligere fem provinshovedsteder, blant dem Lashkar Gah som er hovedstad i Helmand-provinsen.

Samtidig raser harde kamper rundt den fjerde største byen, Mazar-e-Sharif, og sist helg falt Kundux, den sjette største byen.

– Nå er det veldig dramatisk. Det kunne jeg sagt for en uke siden også, men for en uke siden hadde ikke Taliban rettet oppmerksomheten mot de store byene, sier Harpviken.

Til sammen har Taliban i august tatt kontroll over 17 av Afghanistans 34 provinshovedsteder i løpet av august. Det er byer over hele landet som nå er overtatt av Taliban.

Kontrollerer det meste av landet

Nettstedet Long War Journal oppdaterer daglig et kart over hvem som kontrollerer landets regioner.

Per 12. august kontrollerer Taliban 233 regioner, mens regjeringen bare har kontroll i 64.

Går man drøyt fire år tilbake – til januar 2017 – var situasjonen motsatt. Da kontrollerte regjeringen 272 regioner mot 51 for Taliban.

Alle er ikke enige i tallene, men de viser uansett et bilde av fremgangen til Taliban.

Taliban-kontrollerte områder i Afghanistan i april og august 2021 Long War Journal/Faksimile

Flyktninger strømmer til Kabul

Resultatet av Talibans fremrykning er blant annet at det strømmer flyktninger til hovedstaden Kabul.

– Det man merker mest i Kabul er at det er enda flere folk en vanlig. Fortau, parker, alt er fullt, sier Watterdal.

Han er i hovedstaden og anslår at det har kommet mer enn 100.000 flyktninger til Kabul på kort tid.

Kabul hadde 5 millioner innbyggere, men på grunn av internflukt over de siste månedene er tallet er det nå antagelig nærmere 7 millioner innbyggere på et ganske begrenset område.

– Taliban tok Ghazni by i går så det kommer flyktninger hele tiden. En provins rett nord for Kabul, Kapisa, er også under press, så det strømmer til med folk hver eneste dag, sier han.

Landdirektør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, sammen med sjåføren Ata Gul i Ghazni før Taliban inntok byen. Foto: Sediq Hazrati / Afghanistankomiteen

Håper på løsning

– Nå er man kommet til et punkt der det er svært vanskelig for regjering å overbevise noen som helst om at de klarer å holde viktige byer og viktige ferdselsårer, sier Harpviken.

Terje Watterdal har jobbet med Afghanistan siden 1998 og bodd der de siste åtte årene. Få, om noen nordmenn, kjenner landet så godt som han.

– Til slutt kommer antagelig også Kabul til å falle, er hans vurdering av situasjonen.

Han sier at det er vanskelig å si når det vil skje, særlig i lys av at USA nå sender 3000 soldater for å hjelpe til med evakuering.

Watterdal sier at det er frykt for kamper, men vi håper at begge parter er så fornuftige at de finner frem til en eller annen form for forhandlet løsning.

– Det vil bli et blodbad i Kabul om det blir kamper inne i byen, sier Watterdal.

En Taliban-soldat i Herat fredag, dagen etter at de inntok Afghanistans tredje største by. Foto: AFP

Arbeider der Taliban har kontroll

Afghanistankomiteen arbeider i hovedsak ute på landsbygda.

– Dette er områder der Taliban har hatt kontroll i flere uker. Der fortsetter vi arbeidet. Vi bygger vanningskanaler og driver skole, sier Watterdal.

Han forteller at i Badakhshan-provinsen ble en av komiteens biler stjålet den første morgenen etter at Taliban tok kontroll.

– Vi kontaktet da Taliban-myndighetene og de sørget da for at vi fikk tilbake bilen i løpet av fire timer, sier Watterdal.

Væpnet Taliban-politi patruljer nå i gatene for å hindre at kriminelle elementer utnytter situasjonen.

– Det er klart de er redde, for de vet ikke hva som kommer til å skje. Men foreløpig er alle våre folk trygge, sier han.

En væpnet Taliban-soldat bak på en motorsykkel i Herat fredag. Foto: STR / AFP

Unge ugifte jenter utsatt

Afghanistankomiteen har rundt 700 ansatte og et budsjett på 70 millioner kroner i året.

40 prosent av komiteens ansatte er kvinner. Det er flest kvinner av alle organisasjonene som ikke «bare» jobber med kvinneprosjekter.

Watterdal sier det situasjonen nå er usikker for de kvinnelige ansatte. – Kvinnene er de som har mest angst og særlig unge ugifte jenter, sier han.

De er nå usikre på fremtiden og fulle av spørsmål:

– Vil de kunne fortsette å jobbe, vil de kunne fortsette å gå på skole, vil de bli giftet bort, hva vil deres fremtid være i dette landet?

Nå håper han at det vil være mulig for unge ugifte jenter å få beskyttelse.

– Vi håper at norske myndigheter vil stille krav overfor Taliban om garanti for at kvinner, ungdom og folk med minoritetsbakgrunn får ekstra beskyttelse, sier Terje Watterdal.