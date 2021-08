– Hvis vi ikke kjemper nå mot de ekstreme ideologiene og gruppene som vil tvinge dem på oss, mister vi muligheten til å slå dem. De vil vinne.

Det sier distriktsguvernør i Charkint, Salima Mazari, til The Guardian. Hun er en av bare tre kvinnelige distriktsguvernører i Afghanistan, som har totalt 325 distrikter.

Nå står Mazari i frontlinjen mot Taliban. Rundt halvparten av distriktet hun på papiret styrer, er under Talibans kontroll.

Mazari bruker derfor mye tid på å rekruttere lokale til å kjempe mot Taliban. Mange hundre – bønder, gjetere og arbeidere – har gjort soldater av seg, skriver AFP.

– Folkene våre hadde ikke våpen, men de har solgt kuer, sauer, til og med jord, for å kjøpe våpen, sier hun.

Guvernør Salima Mazari med noen av soldatene som har solgt kuer og sauer for å kjøpe våpen. Foto: FARSHAD USYAN / AFP

Studerte statsvitenskap

Så langt har Mazari rekruttert rundt 600 lokale som har sluttet seg til styrkene som kjemper mot Taliban. – De er på frontlinjen natt og dag, uten å få noen form for lønn, sier hun.

21 år gamle Faiz Mohammad er en av soldatene. Han studerte statsvitenskap før han satte studiene på vent for å kjempe mot Taliban.

For tre måneder siden hadde han ikke vært i kamp. Nå har han vært involvert i tre slag.

– De verste kampene var for få netter siden. Vi måtte slå tilbake sju angrep, sier han til AFP.

– Vil hjernevaske

Guvernør Mazari er medlem av hazarafolket, en folkegruppe som i hovedsak er sjiamuslimer. Sunnimuslimene er i flertall i Afghanistan og sjiaene frykter for hva Taliban kan gjøre med dem.

Taliban har tatt makten i store områder i Afghanistan de siste månedene. Mange steder på landsbygda har det ikke blitt så store endringer, også fra før var lokale ledere kvinneundertrykkende og lite åpne for nye impulser.

I Charkint er situasjonen med dramatisk. Hazaraene skiller seg ut etnisk, religiøst og fordi de med kvinnelig guvernør er mer likestilt enn det meste av landet.

Nå står mye på spill. – De vil hjernevaske samfunnet til å godta agendaen deres, sier Mazari om Taliban.

Kamp om Nord-Afghanistan

Charkint er distrikt i Balkh-provinsen. Afghanistan er delt opp i 34 provinser som totalt består av 325 distrikter.

Lenger nord i Balkh foregår det kraftige kamper rundt provinshovedstaden Mazar-e-Sharif. Taliban har beleiret byen som er Afghanistans fjerde største.

Onsdag fløy president Ashraf Ghani og krigsherren Abdul Rashid Dostum til Mazar-e-Sharif i et forsøk på å styrke motstanden.

Byen er regnet som avgjørende for kontrollen over Nord-Afghanistan. For regjeringsstyrkene vil det være et kraftig nederlag om Taliban tar kontrollen over byen.

Krigsherre med mye blod på hendene

Abdul Rashid Dostum Foto: Caren Firouz / Reuters

Rashid Dostum er en krigsherre som har hatt kontrollen over det nordlige Afghanistan i flere tiår.

Under kampene mot Taliban i 2001 ble han kjent som en blodig krigsherre. Han skal ha vært ansvarlig for at flere tusen Taliban-soldater ble massakrert.

Blant annet skal han ha gitt ordre om å låse flere tilfangetatte Taliban-soldater inne i en container, der de døde av surstoffmangel, skriver AFP.

67 år gamle Dostum har i flere måneder oppholdt seg i Tyrkia, angivelig for å få legebehandling.

Nå er han tilbake i Mazar-e-Sharif for å sikre det som er hans egen maktbase.

– Taliban lærer aldri. Taliban har kommet hit i nord flere ganger før, men alltid blitt fanget, sa Dostum til journalister etter å ha landet i Mazar-e-Sharif.

En Taliban-kriger står vakt utenfor politihovedkvarteret i Ghazni torsdag etter at Taliban tok kontroll over byen. En Taliban-kriger står vakt utenfor politihovedkvarteret i Ghazni torsdag etter at Taliban tok kontroll over byen. Foto: AFP

15 mil sør for Kabul

Torsdag meldes det også at Taliban har tatt kontroll over provinshovedstaden Ghazni, knappe 15 mil sørvest for Afghanistans hovedstad Kabul.

Ghazni er hovedstad i provinsen med samme navn og har i underkant av 200.000 innbyggere.

Byen ligger strategisk til ved hovedveien mellom Kabul og Talibans tidligere hovedsete Kandahar.

Taliban har publisert videoer og bilder på nett fra Ghazni. Flere afghanske tjenestemenn bekreftet torsdag formiddag at Taliban har heist sitt flagg i byen, der roen delvis har senket seg etter timevis med harde kamper.

– Fienden tok kontroll, sier innenriksdepartementets talsperson Mirwais Stanikzai og tilføyer at motstandskampen fortsetter.

Ghazni blir den tiende provinshovedstaden Taliban har tatt siden fredag i forrige uke. Denne siste erobringen regnes som en av de viktigste i lynoffensiven.