USA sender 3000 soldater til Kabul, ber amerikanske borgere om å dra

Den amerikanske ambassaden i Kabul la torsdag ettermiddag ut en melding på sin nettside. Der ber de alle amerikanske borgere som befinner seg i landet umiddelbart om å reise ut av landet med første tilgjengelige rutefly.

Samtidig kunngjorde forsvarsdepartementet at 3000 amerikanske soldater er på vei tilbake Afghanistan. De skal hjelpe til med å beskytte flyplassen under evakueringen. Fra før av er 650 amerikanske soldater stasjonert på flyplassen.

Talsmann i Pentagon, John Kirby, opplyste på et pressemøtet at den første gruppen som kommer består av tre infanteribataljoner som skal forflyttes til den internasjonale flyplassen i Kabul løpet av de neste 24 til 48 timene.

John Kirby, talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at USA vil evakuere amerikanske borgere med å komme seg ut av Afghanistan. Foto: Andrew Harnik / AP

Rådet om å dra inkluderer også ambassadeansatte.

En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet sier til nyhetsbyrået Reuters at ambassaden og konsulatet vil holde åpent med en minimumsbemanning. Ambassaden har 4000 ansatte, 1400 er amerikanske statsborgere mens resten er lokalt ansatte.

Frykter Kabul faller innen 30 dager

Avgjørelsen kommer etter at Taliban de siste dagene har tatt kontrollen over stadige nye byer.

Militære tjenestemenn sier til The New York Times at de frykter at Taliban vil innta Kabul innen 30 dager. Andre mener at det ikke er for sent å hindre at Kabul faller, særlig hvis regjeringsstyrkene trapper opp motstanden.

Ifølge avisen forsøker amerikanske forhandlere å få et løfte fra Taliban om at de ikke skal angripe ambassaden om de erobrer hovedstaden.

Storbritannia sender også 600 hundre soldater, ifølge Reuters. De skal hjelpe britiske borgere og lokale tolker som har arbeidet for britene å komme seg ut av landet.

Beskjeden kom like etter at USA hadde kunngjort sin beslutning.

Selv om hovedstaden fremdeles er under den afghanske regjeringens kontroll, nærmer Taliban-styrker seg. De kontrollerer nå flere av de viktigste innfartsveiene.

I Kabul ligger alle de utenlandske ambassadene og kontorene for ulike utenlandske organisasjoner, inkludert FN. De ligger alle innenfor det som kalles «den grønne sonen», som er sterkt bevoktet.

NRK har vært i kontakt med det norske Utenriksdepartementet som sier de følger situasjonen løpende og er beredt til å sette i verk tiltak for å ivareta sikkerheten til norske borgere og ambassadeansatte som befinner seg i landet.

Allerede 4. august bad UD norske borgere om å forlate Afghanistan.

Taliban-flagget ble heist torsdag ettermiddag utenfor politistasjonen i Ghanzi. Foto: Taliban Handout / Reuters

På fremmarsj flere steder

Torsdag ble den strategiske byen Ghazni, som ligger ved hovedveien mellom Kabul og Kandahar, vel 15 mil unna hovedstaden, erobret.

Afghanske tjenestemenn bekrefter at Taliban-representanter har heist sitt flagg i byen. Etter timevis med harde kamper mellom Taliban-soldater og regjeringsstyrker, roet det seg i byen.

– Fienden tok kontroll, sier innenriksdepartementets talsperson Mirwais Stanikzai til internasjonale nyhetsbyråer. Han la til at kampen mot Taliban fortsetter.

Les også: Kvinnen som leder an i kampen mot Taliban

Samtidig kom det meldinger om at Taliban hadde tatt kontrollen over politihovedstasjonen i landets tredje største by Herat, som ligger i den vestlige provinsen med samme navn.

«Fienden flyktet» skriver Taliban i en uttalelse på Twitter.

Taliban-soldatene skal ha har overtatt militære kjøretøy, våpen og ammunisjon som politistyrkene etterlot seg, ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AFP. En krigsherre utenom Taliban skal enn så lenge ha kontroll over guvernørbygningen og andre offisielle kontorer.

Urix forklarer: Åtte spørsmål og svar om Afghanistan

En talsmannen for de afghanske sikkerhetsstyrkene bekrefter at de har trukket seg ut av byen.

– Vi måtte forlate byen for å unngå mer ødeleggelse, sier talsmannen ifølge nyhetsbyrået AFP.

I løpet av under en uke har Taliban erobret elleve provinshovedsteder. I tillegg er de i ferd med å beleire og angripe flere andre. Dette inkluderer byer og områder de ikke hadde kontroll over da de styrte Afghanistan før den vestlige invasjonen i 2001.

Fakta om Talibans framrykking Ekspandér faktaboks USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

Taliban har i august tatt kontroll over tolv provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni, Qale-e Naw i Badghis og Herat i Herat, som er landets tredje største by.

Opprørerne har også beleiret og angriper nå flere andre provinshovedsteder, blant dem Kandahar i Kandahar, Lashkar Gah i Helmand og Mazar-e-Sharif i Balkh.

I flere av disse byene er Taliban-krigere alt tungt til stede og kontrollerer en rekke distrikter. Kilde: NTB

Gruppen har nå kontroll over rundt to tredeler av landet, særlig i nord og vest.

En høytstående tjenestemann i den amerikanske regjeringen sier at Mazar-e-Sharif, den nordlige byen hvor de norske styrkene i sin tid var stasjonert, også snart kan falle.

I tillegg er Kandahar og Lashkar Gah sør under beleiring, selv om regjeringsstyrkene her foreløpig holder stand.

Afghanske sikkerhetsstyrker som vokter veien mot Herat, vest i Afghanistan. Foto: - / AFP

Håpet det beste, fryktet det verste

Det som har skjedd de siste dagene gjør den norske forsvarssjefen bekymret.

– Vi hadde håpet på det beste, at det ble en politisk forhandlet løsning. Og så fryktet vi det verste. Det vi ser nå, er at det verste er i ferd med å skje, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.

Han følger med på utviklingen i Afghanistan dag for dag. Både på grunn av ansvaret han har for de norske soldatene som fortsatt befinner seg i Kabul, men også fordi han har kontakt med sine afghanske samarbeidspartnere.

– Vi har fortsatt norske soldater i Kabul, som driver feltsykehuset der. De føler seg trygge i dag og de vurderer sikkerheten fra dag til dag, men vi er uansett bekymret over at Taliban overtar stadige nye områder, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.

Mye kollapser

Forsvarssjefen har selv erfaring fra Afghanistan, som operasjonsoffiser i Forsvarets spesialkommando.

Han – i likhet med flere – legger merke til hvor raskt de afghanske strukturene som er blitt bygget opp siden den vestlige invasjonen 2001 tilsynelatende kollapser, inkludert de militære styrkene.

Mens afghanske kommandosoldater har kjempet hardt enkelte steder, har andre gitt seg uten kamp, spesielt rundt provinshovedstedene i nord.

Men Norges øverste militære leder vil ikke si at opptreningen og innkjøp av utstyr som skulle gjøre det afghanske militæret i stand til beskytte landet, ikke har utgjort en forskjell.

– Det har hatt effekt på noen styrker. Jeg har vært med og trent opp de afghanske politistyrkene i Kabul, det som er spesialpolitienheten deres. Disse er fortsatt intakte og står for sikkerheten i Kabul, sier Kristoffersen.

Men forsvarssjefen, som er kjent for ikke å skjule seg bak bortforklaringer, sier også:

– Samtidig ser vi nå at den store produksjonen av den afghanske hæren og mindre politistyrker ute i provinsene ikke har vist seg å være så vellykket. De har måttet gi seg for overmakten som Taliban har representert de siste ukene.

Deler av oppdraget er vellykket

Mange internasjonale analytikere er i ferd med å felle sine dommer over den vestlige innsatsen i landet med den krigsfylte fortiden.

Er det håp for fred nå? Du trenger javascript for å se video. Er det håp for fred nå?

Kristoffersen svarer med både/og når NRK spør han om oppdraget i Afghanistan – som Norge har vært med på – kan sies å være vellykket.

– Deler av oppdraget var vellykket. Det å ikke gjøre at Afghanistan ble en trygg havn for terrorister ble oppnådd veldig tidlig, når vi fikk slått de siste restene av Al Qaida og kastet Taliban i årene 2001/2002.

– Så startet vi på et oppdrag som gikk på nasjonsbygging. Det kan vi ikke si har vært vellykket.

– Vi ser at afghanske sikkerhetsstyrker i provinsene rakner. Vi ser at landet er korrupt. Og vi ser at det ikke kommer til noen politisk enighet med Taliban. Så selve fredsprosessen rundt Afghanistan, etter de første innledende kampene, har ikke vært vellykket, erkjenner forsvarssjefen.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: