Syria: Baby døde mens familien ventet på evakuering

Katr Alnada skulle ut av Øst-Gouta for å få medisinsk behandling.

– Da evakueringsteamet nådde fram til hjemmet hennes, var hun død.

Det sier hjelpearbeider Mohamad Katoub til CNN.

Katoub jobber for hjelpeorganisasjonen SAMS, Syrian American Medical Society, med base i nabolandet Tyrkia.

En jente sitter på fanget til en syrisk hjelpearbeider og venter på at ambulansen fra syriske Røde halvmåne skal kjøre fra byen Douma, som har vært under beleiring av syriske regjeringsstyrker siden 2013. Foto: Amer Almohibany / AFP

Tross langvarige forhandlinger om evakueringer av syke, har ikke syriske myndigheter gitt tillatelse til å hente folk ut av Øst-Ghouta før nå.

Evakueringen i gang

Den internasjonale Røde Kors-komiteen opplyser at de har begynt arbeidet med å hente ut mennesker med svært dårlig helsetilstand.

I byen Douma ventet familier og barn på å bli kjørt i ambulanser til sykehus i hovedstaden Damaskus.

Til sammen 29 mennesker skal fraktes ut av Douma. Forhandlingene om å få evakuere syke mennesker tok lang tid, det samme gjorde de praktiske tillatelsene. Foto: Amer Almohibany / AFP

En åtte år gammel jente med blødersykdom og en gutt med en alvorlig nervesykdom var blant de første som fikk forlate byen, ifølge syrisk Røde Halvmåne.

Åtteåringen, som hadde på seg ullue og vanter i vinterkulda, smilte da hun satte seg inn i ambulansen.

Døde mens de ventet

Jan Egeland, som leder FNs humanitære innsats i Syria, sier at det er en fryktelig humanitær situasjon i Ghouta.

– Det er godt at endelig 4 av 29 av de sykeste på våre lister for evakuering er kommet i trygg behandling, men det er problematisk at dette skjer som en del av en fangeutveksling. Barn er ikke et byttemiddel, sier Egeland.

Han sa i forrige uke at minst 16 mennesker hadde dødd mens de ventet på å bli evakuert.

For noen måneder siden anslo FN at 500 sivile hadde desperat behov for å komme seg ut av Øst-Ghouta. Blant dem var det barn som led av nyresvikt, underernæring og skader de hadde fått som følge av krigen.

Underernæring

FNs barnefond Unicef anslo tidligere i desember at 12 prosent av alle barn under fem år i Øst-Ghouta led av akutt underernæring.

Selv om noe mat dyrkes lokalt, har beleiringen ført til stor mangel på mat og medisiner.

400.000 innbyggere

Til sammen skal 29 personer evakueres i løpet av noen dager, ifølge hjelpeorganisasjonen Syrian American Medical Society.

Øst-Ghouta, som ligger utenfor Damaskus, er ett av de siste områdene i Syria som fortsatt kontrolleres av opprørere. Området med rundt 400.000 innbyggere har vært beleiret av regjeringsstyrker siden 2013.