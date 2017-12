Syriske flyktninger lever i dyp fattigdom

I alt har en million syriske krigsflyktninger søkt beskyttelse i nabolandet Libanon, der stadig flere av dem lever i dyp fattigdom, ifølge FN.

Krisen forverres

76 prosent av flyktningene lever under fattigdomsgrensa og må klare seg med mindre enn 32 kroner dagen.

Over halvparten av husholdningene lever i ekstrem fattigdom og har under 24 kroner dagen å rutte med. Ni av ti har måttet ta opp lån for å få endene til å møtes.

Andelen syriske krigsflyktninger som lever i ekstrem fattigdom i Libanon, har økt med 5 prosent siden i fjor, opplyser FNs høykommissær.

Ekstremt sårbare

De syriske flyktningene i Libanon holder så vidt hodet over vannet, sier lederen for FNs virksomhet for flyktninger i landet, Mireille Girard.

Libanon, som er litt større enn Rogaland fylke, hadde opprinnelig rundt fire og en halv millioner innbyggere og makter ikke å ta seg av flyktningene alene.

De fleste flyktningfamiliene er ekstremt sårbare og avhengige av hjelp fra verdenssamfunnet, sier Girard.

Flere på skole

At andelen flyktningbarn som går på skole øker, er ett av få lyspunkt i Libanon, konstaterer FN.

70 prosent av barna i alderen 6 til 14 år får nå gå på skole, mot rundt 50 prosent for ett år siden. Bare tolv prosent av tenåringene blant flyktningene har imidlertid fullført skolegangen, viser undersøkelsen.

Over 340 000 mennesker er drept siden krigen brøt ut i Syria i 2011, og over fem millioner syrere har flyktet fra landet.