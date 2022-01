Sveriges beskjed til Putin: – Gi deg

Den svenske øya Gotland har den siste uken havnet midt i den spente situasjonen som råder mellom Russland, Ukraina og Vesten.

Verden sperret øynene opp da det svenske militæret på fredag og lørdag sendte soldater, stridsvogner og pansrede kjøretøy over fra fastlandet – og lot soldater patruljere gatene.

Forsvaret gjorde det klart at Sverige var beredt.

Svenske soldater patruljerte i helgen i gatene i Visby, den største byen på Gotland. Foto: Karl Melander/TT / NTB

Tre russiske landgangsfartøy fra nordflåten var kommet til Østersjøen, og med ett var det seks landgangsfartøy i området – uten at noen visste hvorfor.

Mandag kveld seilte alle ut igjen, ifølge det svenske forsvaret.

Hendelsen fikk uansett de sikkerhetspolitiske bjellene til å ringe i Sverige.

Fartøyene i Østersjøen ses i sammenheng med kravene som Russland har stilt USA og Nato, og som har fått store deler av Europa på tå hev.

De russiske kravene Ekspandér faktaboks Russiske myndigheter hevder at følgende er avgjørende for landets sikkerhet. Nato må stanse sin utvidelse østover. Land som tidligere var del av Sovjetunionen, og som nå ikke er Nato-medlem, skal heller ikke bli det i fremtiden. Heller ikke andre europeiske land skal få bli medlemmer.

Nato åpnet for ukrainsk Nato-medlemskap i 2008. Dette må trekkes tilbake.

Nato og Russland skal ikke utplassere styrker eller våpen i land hvor de ikke hadde slikt før mai 1997. Det vil bety uttrekning av Nato-styrker fra medlemsland som Polen, Tsjekkia, Latvia, Litauen og Estland.

Militære øvelser skal ikke holdes nær grensen mellom Russland og et Nato-land. Dette vil berøre Norge, Estland, Latvia, Litauen og Polen.

USA og Russland skal ikke sende marinefartøyer og fly til områder der de kan angripe motparten.

Russland og USA skal ikke ha atomvåpen utplassert utenfor eget territorium. Det vil si at USA ikke kan lagre atomvåpen i Tyskland, Belgia, Nederland og Italia som nå.

Russland og USA skal ikke utplassere mellomdistanseraketter i områder hvor de kan nå motpartens territorium. Forslaget kan være ment som erstatning for nedrustningsavtalen som partene trakk seg fra i 2019. Listen er ikke fullstendig.

Den svenske forsvarsministeren er usedvanlig klar i sin beskjed til den russiske presidenten, Vladimir Putin.

– Legg bort alt dette. La nasjonene være i fred.

– Følg internasjonale lover og folkeretten. Ingen har rett til «å sette seg» på noen andre i internasjonal sammenheng. Respekter nasjonenes rett til suverenitet, sier den svenske forsvarsministeren.

Det svenske forsvaret tok 11. januar bilder av ett av de russiske landgangsfartøyene som var på vei inn i Østersjøen. Foto: SWEDISH ARMED FORCES / Reuters

Den strategiske øya

Gotland er Sveriges største øy. Og den mest strategiske, der den ligger midt i Østersjøen.

– Den som kontrollerer Gotland, kontrollerer luftrommet over Østersjøen og sjøveiene inn. Noe som igjen påvirker den samlede sikkerhetssituasjonen i området, sier Peter Hultqvist.

På den ene siden av Gotland ligger østkysten av Sverige. På den andre siden de tre baltiske statene, Estland, Latvia og Litauen. Litt lenger unna; Finland, Polen og Russland, inkludert enklaven Kaliningrad, hovedbasen for den russiske Østersjøflåten.

Forsvarsministeren peker på at hvis noe skjer med Gotland, vil det ha stor betydning for flere land.

– Vi markerer at Gotland er noe vi vil forsvare. Det er et signal, til våre partnere, men også til Russland, sier Hultqvist.

Midt i stridens kjerne

Det er ikke første gangen den svenske øya føler på at den ligger midt i et internasjonalt spenningsfelt.

I 1808 invaderte Russland øya. Under Krimkrigen (1853–1856) lå britiske krigsfartøy i havnen i to år, for å hindre russerne i å passere.

Under første verdenskrig ble den mottak for flyktninger, som tok seg over fra Baltikum. Og under den neste krigen som fulgte – andre verdenskrig – kunne innbyggerne se blitsregnet fra angrepene på den andre siden av Østersjøen.

Da den kalde krigen var på sitt kaldeste i Europa, var det en stor militær tilstedeværelse på Gotland. Fem regimenter med 25.000 soldater skulle forsvare den 3001 km² store øya med rundt 60.000 innbyggere.

I 2005 ble militærbasen lagt ned. Trusselen fra øst ble vurdert som langt mindre etter at den kalde krigen var over.

I 2016 startet oppbyggingen av den militære kapasiteten igjen.

Frykten for at Russland skulle bruke makt mot de tre tidligere sovjetrepublikkene Estland, Latvia og Litauen etter annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya spredde seg til nabolandene.

Nå er det frykten for at Russland skal angripe resten av Ukraina, som har fått alarmen til å gå på nytt.

På veiene kunne man se både stridsvogner og pansrede kjøretøy. Foto: Karl Melander / AP

Sikkerhetshodepine i Europa

Russland krever at Nato må trekke tilbake muligheten for at Ukraina kan bli medlem av forsvarsalliansen og forlanger at den ikke skal utvides med nye land.

Dette vil i så fall få konsekvenser for Sverige og Finland, som ikke har medlemskap, men partnerskap.

Fakta om Nato Ekspandér faktaboks Forsvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization) består av 30 land i Europa og Nord-Amerika.

Ledes av Jens Stoltenberg, tidligere norsk statsminister, siden oktober 2014. Hovedkvarteret ligger i Brussel, Belgia.

Kjernen er Nato-traktatens artikkel 5, som innebærer at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på alle.

Ble opprettet av tolv land, blant dem Norge, 4. april 1949.

Hensikten var å demme opp for Sovjetunionen, som få år etter opprettet Warszawapakten sammen med det kommunistiske Øst-Europa.

Etter den kalde krigen og kommunismens fall ble en rekke tidligere medlemmer av Warszawapakten tatt opp i Nato: Polen, Ungarn og Tsjekkia kom inn i 1999. Mens Slovakia, Bulgaria og Romania fulgte etter i 2004, sammen med eks-sovjetrepublikkene Estland, Latvia og Litauen.

Også fire av delrepublikkene i det tidligere Jugoslavia, som var alliansefritt under den kalde krigen, har valgt å bli medlem; Slovenia i 2004, Kroatia i 2009, Montenegro i 2017 og Nord-Makedonia i 2020.

Albania, som gikk ut av Warszawapakten i 1968, ble Nato-medlem i 2009. Kilde: Store norske leksikon

Russland sier også at Nato må trekke tilbake våpen og styrker fra medlemsland i Øst- og Sentral-Europa. Rundt Østersjøen vil dette gjelde Polen, Litauen, Estland og Latvia.

– Dette er ikke bare en trussel mot Sverige eller Ukraina, men trussel mot hele den europeiske sikkerhetsordningen, sier Peter Hultqvist.

– Det er viktig at hele Europa, Nato, EU og USA er enige om at kravlisten som Russland har kommet med, er uakseptabel. At man holder sammen og avviser kravene, sier Hultqvist.

Russlands president Vladimir Putin krever at Nato må si nei til nye medlemmer og må trekke tilbake sine posisjoner i en rekke land. Foto: POOL / Reuters

Ikke aktuelt med Nato nå

Forsvarsministeren er sterkt imot at Russland prøver å bestemme over andre lands Nato-tilknytning. Men han motsetter seg også presset fra svenske borgerlige partier.

De mener Sverige bør legge alliansefriheten til side og nå søke medlemskap i Nato så fort som mulig.

Forsvarsministeren mener dette er en beslutning landet ikke kan ta over natten, selv om Russland rasler med sablene i nærområdet.

– Når det gjelder grunnleggende sikkerhetspolitiske doktriner må man ha stabilitet. Det er ingenting man kan endre fra den ene dagen til den andre, sier Hultqvist.

Han legger vekt på at Sverige har omfattende militært samarbeide med andre land, og derfor uansett ikke står helt alene.

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: