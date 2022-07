Partiet Nyans blei oppretta i 2019 av politikaren Mikhail Yüksel. Han var tidlegare del av Centerpartiet, men blei i 2018 kasta ut av partiet etter at han hadde hatt band til den tyrkisk-nasjonalistiske organisasjonen Dei grå ulvane.

Nyans har uttrykka sine kjernesaker som motstand mot islamofobi og afrofobi.

Dei mobiliserer primært mot forstadene i Sverige og mot folk som tidlegare ikkje har røysta.

Yüksel har innrømma til Fokus at han tidlegare var nasjonalistisk orientert, men at han no tar avstand frå dette. Han vil likevel at Sverige skal vere «vennlege mot Tyrkia».

Nyans har i løpet av året tatt fleire kontrære standpunkt i svensk politisk debatt, mellom anna knytt til det svenske barnevernet, koranbrenning og friskular.

Ei gransking utført av avisa DN fann at kvar sjuande kandidat for partiet var dømt for kriminalitet.

Partiet siktar mot å kome inn i Riksdagen og i fleire kommunestyre i samband med det svenske valet 11. september i år.

For å tre inn i Riksdagen må eit parti ha minst fire prosent av alle stemmene i landet, eller tolv prosent i ein enkel valkrins. For å kome inn i eit kommunestyre treng partiet to prosent i ein valkrins.