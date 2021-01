Sverige stopper utbetalingene til Pfizer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det skriver Dagens Nyheter.

Da EU godkjente Pfizers koronavaksine skulle hvert glass inneholde fem doser. Men etter at Det europeiske legemiddelkontorets kunngjøring om at en sjette dose kan ekstraheres med riktig type nål, har selskapet belastet land for seks doser av flasken.

– Det er uakseptabelt. Hvis et land bare har muligheten til å motta fem doser, har det fått færre doser til samme pris, sier vaksinekoordinator Richard Bergström til avisen.

KOORDINERER: Richard Bergström er Sveriges vaksinekoordinator. Foto: LOKMAN GHORBANI / NRK

Venter på EU

Det er det svenske folkehelsebyrået som mottar fakturaene fra Pfizer i Sverige. Men inntil spørsmålet om hvordan dosene skal beregnes er undersøkt, velger myndigheten å ikke betale regningene.

– Hvilke fakturaer de har sendt og hvordan de ser ut, spiller egentlig ingen rolle for øyeblikket, vi har sagt at vi må vente på en melding fra EU om hva som virkelig gjelder, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Den økte faktureringen har også skjedd uten godkjennelse fra EU-kommisjonen.

VENTER: Statsepidemiolog Anders Tegnell vil ha svar fra EU. Foto: Henrik Montgomery / TT News Agency

– Siden godkjenningen av den sjette dosen, går vi ut fra fra det tallet. Vi må overholde det godkjente produktsammendraget, sier Ulrika Goossens, kommunikasjonssjef for Pfizer i Sverige, til avisen.

Hva med Norge?

Selskapet kommenterer ikke de stansede betalingene fra det svenske folkehelsebyrået, ifølge DN.

Ifølge EU-avtalen skal Pfizer levere 600 millioner doser til medlemslandene.

Bergström er også mannen som har skaffet Norge vaksinedoser. Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Folkehelseinstituttet i Norge om en vurderer utbetalingene til Pfizer.