Svensk rapper skutt og drept i Stockholm

Politiet fikk melding om skyting i Hammarby sør i Stockholm klokken 22.50 torsdag. En mann ble funnet skutt og såret. Han skal ha blitt skutt i hodet og brystet. Det ble forsøkt hjerte - og lungeredning, men offeret døde senere av skadene. Politiet sier pårørende er blitt varslet.

Ifølge flere svenske medier er det den 19 år gamle svenske rapartisten Einár som er drept. Skyteepisoden skal ha skjedd i områder han bor i.

Den svenske rapperen Einár, eller Nils Kurt Erik Einár Grönberg, ble skutt i Stockholm torsdag kveld. Han døde senere av skadene. Foto: Pontus Esse Carmback CC BY 3.0

Natt til fredag brukte politiet helikopter i søk etter gjerningspersoner.

– Det finnes opplysninger om at en eller to personer løp fra stedet, sier politiets pressetalskvinne Carina Skagerlind.

Natt til fredag bekreftet politiet at man har startet en drapsetterforskning. Ingen er så langt pågrepet i saken, men politiet sier de har gode vitneobservasjoner å gå etter.

– Det er personer som har gjort observasjoner, som enten har observert hele eller deler av hendelsesforløpet, sier Ole Österling, pressetalsperson for politiet til Expressen.

Expressen: Levde med trusler

Einár, eller Nils Kurt Erik Einár Grönberg, har millioner av spillinger på Spotify med flere låter som har toppet listene. Han har også vunnet priser på Grammisgalan.

19-åringen, hvis musikk er i sjangeren «gangsterrap», er født og oppvokst i Stockholm. Han har svensk-russisk far og svensk mor.

Flere av Einárs sanger og musikkvideoer handler om tradisjonelle gangsterrap-temaer som våpen, narkotika og konfrontasjoner med politiet.

– Folk blir kanskje redde og tenker «hva er dette?», og noen tenker det er bare rap, men det er noe seriøst bak det hele. Ikke at jeg står med en pistol og skyter folk, men det finnes andre 16-åringer som gjør det i vårt samfunn, der vi er og befinner oss, har Einár tidligere sagt i et intervju med Aftonbladet.

Ifølge Expressen skal den unge rapperen over lengre tid ha vært utsatt for trusler. Tidligere i år gikk ble det spekulert i at Einár var involvert i en kidnappingshendelse, som også involverte en annen svensk artist. 19-åringen avviste dette selv, og hevdet det var snakk om et PR-stunt.

Drapet kan ha blitt filmet

Svenske medier skriver at politiet har satt inn hunder som er trent til å lukte seg fram til våpen og blod. Österling sier krimteknikere har gjort flere funn på stedet som kan vise seg å bli verdifulle for den videre etterforskningen.

Flere medier skriver også at drapet kan ha blitt fanget opp av overvåkningskameraer i området.

– Vi har hentet inn film fra området som skal analyseres, sier Österling, som sier dette arbeidet har pågått siden midnatt.

I løpet av natten skal det ha blitt delt flere bilder av den avdøde artisten i sosiale medier. Politiet sier på generelt grunnlag at det er uheldig å dele bilder av et offer i en kriminalsak.

NRK har tidligere omtalt at antallet drepte etter skyteepisoder i Sverige er det høyeste på fem år.