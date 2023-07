Svensk ambassade i Irak stormet og satt i brann

Demonstrantene samlet seg rundt ambassaden fra klokka 01 i natt. Flere hadde med deg plakater, bannere med tekst og flagg. Flere ropte anti-svenske slagord.

Demonstrantene klatret opp på gjerdet rundt ambassaden før de tok seg inn i bygningen rundt en time senere.

Lokale kilder sier at flere hundre personer tok seg inn i ambassadebygningen, der det også ble startet en brann. Synlig røyk stiger opp fra bygningen. Irakisk opprørspoliti er på stedet.

Stormingen skal være foranlediget av en ny, varslet koranbrenning foran Iraks ambassade i Stockholm torsdag.

Det er flere videoer av angrepet i sosiale medier torsdag morgen.

Protestene var er rettet mot en varslet koranbrenning i Stockholm torsdag. Foto: Ammar Karim / AFP

Vannkanoner

Torsdag morgen melder AFP at irakisk opprørspoliti har tatt i bruk vannkanoner for å spre demonstrantene.

Politifolk med elektriske batonger jager demonstranter bort fra ambassadebygningen, forteller en AFP-fotograf som er på stedet.

Flere hundre demonstranter oppholdt seg i natt utenfor den svenske ambassaden. Foto: Ahmed Saad / Reuters

Oppfordret til protester

Protestene kom i gang etter at tilhengere av en sjialeder, Muqtada al-Sadr, oppfordret på Telegram til demonstrasjoner mot en ny koranbrenning torsdag, som svensk politi har gitt tillatelse til.

Ifølge tillatelsen fra politiet er det er varslet at to personer skal brenne en koran sammen med det irakiske flagget foran Iraks ambassade i den svenske hovedstaden. Den ene av disse to skal være den samme personen som satte fyr på en koran utenfor en moské i Stockholm i juni, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

– Alle i trygghet

Ifølge nyhetsbyrået Reuters opplyser en kilde i Bagdad at ingen ambassadeansatte ble skadet i angrepet.

Litt senere bekreftet også det svenske utenriksdepartementet overfor SVT at alle ambassadeansatte var i trygghet. Det er uklart om det var ansatte inne i bygningen da den ble stormet.

Demonstrantene oppholdt seg torsdag morgen fortsatt på taket til nabobygningen. Foto: Ammar Karim / AFP

Irakiske myndigheter har fordømt angrepet på den svenske ambassaden, sier landets utenriksminister, ifølge nyhetsbyrået AFP.

På Twitter melder det iranske utenriksdepartementet at de har bedt sikkerhetsmyndighetene om å undersøke og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å avdekke omstendighetene rundt hendelsen.

Svensk UDs pressetalsperson påpeker ifølge Reuters at det er irakiske myndigheters ansvar å beskytte ambassader og dets diplomater.

Også i juni tok demonstranter seg inn i den svenske ambassaden i Bagdad, dagen etter en koranbrenning i Stockholm som vakte sinne i flere muslimske land. Også den gang skjedde stormingen på oppfordring av tilhengere av sjialederen.