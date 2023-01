Partisekretæren i Det konservative partiet, Nadhim Zahawi, ble søndag sagt opp fordi han ikke hadde spilt med åpne kort om at han har betalt en straffeskatt på flere millioner pund.

Han opplyste ikke om det da Rishi Sunak utnevnte han til partisekretær. Han opplyste heller ikke om at han var under gransking av skattemyndigheten da han selv ble skattemyndighetens sjef som finansminister sommeren 2022.

IKKE LENGER TILLIT: Partisekretæren i Det konservative partiet, Nadhim Zahawi, blir sparket på grunn av en skattesak. Foto: Alastair Grant / AP

Sunak har vært hardt presset til å si opp Zahawi siden skattesaken sprakk i britiske medier for en drøy uke siden. Sunak er statsministeren som lovte «integritet, profesjonalitet og ansvarlighet på alle nivåer» da han tiltrådte.

Sunak ville vente med å avgjøre Zahawis skjebne til regjeringens etikkrådgiver hadde gått gjennom skattesaken. Hans konklusjon var klar søndag morgen.

Dermed var Zahawis tid som partisekretær og regjeringsmedlem over.

Upopulær etter kort tid som statsminister

Til uka har Rishi Sunak sittet 100 dager som statsminister. Han overtok jobben etter tidenes minst populære statsminister i Storbritannia, Liz Truss, som hadde jobben i mindre enn to måneder.

Sunak er riktignok mer populær enn forgjengeren, men en meningsmåling YouGov gjorde tidligere denne måneden, viser at han ikke har mye å glede seg over.

KRISER: Statsminister Rishi Sunak svarer i parlamentets spørretime. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Tre av fem briter har et dårlig inntrykk av statsministeren. En av tre briter mener han gjør en veldig dårlig jobb. Og populariteten har bare gått nedover etter at han tiltrådte.

Han har heller ingen enkel jobb. Fem kriser gjør jobben som statsminister spesielt utfordrende akkurat nå:

Økonomi

Storbritannia er det eneste av G7-landene som har mindre å rutte med en før pandemien. Verdens sjette største økonomi har altså ikke klart å reise seg økonomisk på samme måte som landene det sammenligner seg med.

VANSKELIG: Britene har ikke så mye å glede seg over i økonomien. Inflasjonen er over 10 prosent. Foto: MAJA SMIEJKOWSKA / Reuters

Inflasjonen er over ti prosent, statsgjelden øker og både privatpersoner og selskaper sliter med å få det til å gå rundt.

Sunak lovte nylig å halvere inflasjonen, få vekst i økonomien og redusere statsgjelden da han la frem sine visjoner for dette året. Tre av hans fem løfter til befolkningen handlet altså om økonomien.

Helsevesen

Det fjerde løftet var å kutte i ventelistene i helsevesenet. Sju millioner briter venter på behandling. Folk dør fordi ambulansene ikke får levert pasienter fra seg til sykehus som er fulle av utskrivningsklare pasienter.

Kritikerne mener Det konservative partiet har bygget ned det nasjonale helsevesenet NHS gjennom snart 13 år i regjeringskontorene. 13 år som begynte i 2010 med streng innsparingspolitikk etter finanskrisen.

I tillegg er det stor mangel på arbeidskraft. Over 130.000 stillinger står ledig i helsevesenet og i omsorgssektoren er tallet enda høyere.

En britisk pasient forteller til NRK at han ble plassert i en korridor og glemt.

Streikebølge

Det går knapt en dag uten en streik i Storbritannia. Sykepleiere og ambulansepersonale har streiket allerede, og har varslet flere streiker i ukene som kommer.

Nå melder også lærere i England seg på. Kollegene i Skottland har streiket lenge allerede. Jernbane, post, grensevakter ... Lista er lang og ser ut til å bli lengre.

Mange av de streikene har stor sympati i befolkningen, viser målinger. Lønningene henger etter. Flere yrkesgrupper har hatt en reell lønnsnedgang over mange år, mens arbeidsoppgavene bare blir tøffere og tøffere når det mangler folk i ledige stillinger.

VIL HA MER: Ambulansearbeidere er blant yrkesgruppene som har streiket. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Regjeringen får kritikk for ikke å løse disse konfliktene. For ikke å klare å forhindre stadig nye streiker. Men Rishi Sunak og co. er redd for at for høy lønnsøkning skal føre til enda høyere inflasjon.

Den britiske regjeringen foreslår å forby streiker som lammer viktige samfunnsfunksjoner.

Immigrasjon

Det femte av Rishi Sunaks løfter for året, var å stanse småbåttrafikken med migranter over Den engelske kanal. Et hovedargument for briter som ville ut av EU var å få kontroll over grensene.

Men antallet migranter som kommer sjøveien til England har aldri vært høyere.

MANGE: Den britiske redningstjenesten har plukket opp migranter utenfor kysten. Foto: BEN STANSALL / AFP

Det er både dyrt og problematisk for regjeringen, som ikke ønsker at asylsøkere skal komme inn i landet ved hjelp av menneskesmuglere.

En midlertidig løsning har vært å sende asylsøkerne på hotell. Den siste tiden har The Guardian fortalt om hvordan mindreårige enslige asylsøkere blir kidnappet fra disse hotellene, tilsynelatende uten problemer.

«Tory Sleaze»

Snusk i Det konservative partiet har fått sitt eget begrep, så utbredt har det vært. Rishi Sunak slipper ikke unna, til tross for løftet han kom med da han sto på dørstokken til Downing Street i oktober i fjor.

Skattesaken til Nadhim Zahawi har nå fått en løsning. Men det har også vært betydelig oppmerksomhet rundt en annen tvilsom sak den siste tiden. Som involverer den tidligere statsministeren Boris Johnson.

TRENGTE LÅN: Tidligere statsminister Boris Johnson har også fått søkelyset på seg. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Da han var statsminister og skulle ansette ny styreleder i BBC, hadde han også økonomiske problemer privat. Han trengte et lån. Det skulle ha seg sånn at han kjente en som heter Richard Sharp, som igjen kjente en fyr som gjerne ville gi Johnson et lån tilsvarende mange millioner kroner.

Richard Sharp organiserte et møte mellom de to, før han trakk seg ut av pengesamtalene. Kort tid senere fikk han jobben som styreleder i BBC av Boris Johnson.

Opposisjonen kritiserer

Saken øker folks inntrykk av at det er gutteklubben grei som styrer politikken og toppsjiktet i det britiske samfunnet. Slik sa opposisjonspartiet Labours utdanningspolitiske talskvinne det søndag etter oppsigelsen av Zahawi:

– Grunnen til at slike ting fortsetter å skje er at vi har en regjering hvis eneste prinsipp er å sette partiet først og landet deretter. Det konservative partiet leder etter egne interesser, med en statsminister som prøver å lede sine egne politikere heller enn å lede i landets interesse.

Sunak selv mene at han nå rydder opp ved å gi en populær politiker sparken, og at det er i tråd med hans løfte om integritet og ansvarlighet, som igjen er til nasjonens beste.

Men det er ingen tvil om at det fortsatt fins betydelige skjær i sjøen for Rishi Sunak når han torsdag markerer sin 100. dag som britisk statsminister.