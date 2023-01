– Helsevesenet er på knærne. Det er en skam, sier hjertepasienten Terry Barton til NRK.

Han møter oss i slåbrok utenfor sykehuset der han omsider har fått plass på en sengepost.

Barton er en av mange som har fått merke at britiske sykehus er fulle. Det er ikke plass til nye pasienter. Det har ført til et kaos som går på livet løs.

Opp mot 500 mennesker dør unødig hver eneste uke fordi kapasiteten er sprengt, sier en helsetopp til flere britiske medier.

– Ville ikke mase på travle sykepleiere

Det er tre døgn siden Terry Barton fikk plutselige smerter i hjertet. Her er hans historie:

Først tok det halvannen time å få svar da han ringte etter hjelp.

På akuttmottaket måtte han stå i fem timer. Det var ikke nok sitteplasser til alle.

Deretter ble det to døgn på en tralle i en korridor på sykehuset.

Han fikk ikke tilbud om mat før den tredje dagen.

– De plasserte meg i et hjørne og glemte meg bort. Jeg ville ikke mase på de altfor travle sykepleierne, sier Barton.

Det gjeldende helseforetaket skriver til NRK at det ikke kjenner seg igjen i hjertepasientens opplevelser, men innrømmer at situasjonen er utfordrende.

Streiker og mangel på helsearbeidere

I romjula slo ventetiden alle tidligere målte rekorder:

Over 40 prosent av ambulansene i England ventet minst en halv time for å få gitt fra seg pasienter til akuttbehandling.

Nye pasienter måtte vente. Slikt koster liv.

FIKK PLASS: En av de heldige pasientene som får forlate ambulansen og komme inn til behandling på sykehus. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Situasjonen har flere forklaringer:

Mangel på helsearbeidere.

Ferdigbehandlede pasienter opptar sykehusplasser.

Mange covid- og influensapasienter.

Streiker.

Mandag annonserte helseminister Steve Barclay at regjeringen går til akuttinnkjøp av tusenvis av sykehjemsplasser for å flytte ferdigbehandlede pasienter dit. Ifølge Sky News sier han at det er hundre ganger så mange influensapasienter innlagt i år som i fjor.

Det settes også opp midlertidige brakker på parkeringsplassene for å gi folk behandling der.

Det er over 130.000 ledige stillinger i det nasjonale helsevesenet NHS. Over 160.000 i omsorgssektoren.

I dag streiker ambulansepersonell igjen. De streiket også før jul og skal streike igjen senere i januar. Neste uke streiker også sykepleierne for andre gang på kort tid.

NY STREIK: En ambulanse på utrykning kjører forbi streikende ambulansepersonell i desember. I dag streiker de igjen. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Sier de må velge hvem som skal dø

På sosiale medier forteller folk som sier de jobber i helsevesenet, at de bryter sammen i gråt. Under emneknaggen #NHSOnLifeSupport beskriver anonyme leger at de må velge hvem som skal få den neste ledige plassen og dermed få leve, og hvem som ikke får plass og må dø.

Pasienter ligger i korridorer og noen er også blitt lagt rett på gulvet, forteller en helsearbeider til Sky News. I Liverpool ba en 92 år gammel dame om å få dø etter 33 timer på tralle i en kaotisk sykehuskorridor, ifølge familien.

Det mangler utstyr, det mangler folk.

Statsminister Rishi Sunak lover å kutte ned på de lange ventelistene. Over 7 millioner briter venter på behandling.

– Ventelistene skal ned og folk skal få den behandlingen de trenger raskere, har Sunak sagt.

Regjeringen vil endre streikeloven

Tirsdag la regjeringen frem et forslag til en ny streikelov. Den innebærer at det skal være minimumsbemanning ved vitale offentlige tjenester ved streik.

– Vi har en plikt til å sikre tilgangen til offentlige tjenester for å sikre liv og helse. Folk må vite at det kommer en ambulanse, hvis de får et slag eller blir skadet, sier næringsminister Grant Shapps.

Han skrøt av sykepleierne som samarbeidet om en minimumsbemanning da de streiket før jul. Samtidig kritiserte han ambulansepersonalet for ikke å gjøre det samme.

Shapps viste til at Frankrike, Spania, Italia og Tyskland allerede har lignende lovgivning som regjeringen nå vil at også Storbritannia skal få.

Britiske fagforeninger viser til at Storbritannia allerede har noen av de strengeste streikereglene i Vesten.

Sjefen for sammenslutningen av fagforeninger i Storbritannia, Paul Nowak, kaller lovforslaget et angrep på streikeretten.

– Denne loven vil forlenge konflikter, forgifte klimaet i arbeidslivet og føre til hyppigere streiker, sier han til BBC. Og fortsetter:

– Det er udemokratisk, kommer ikke til å fungere og er ganske sikkert ulovlig.

UNDER PRESS: Helseminister Steve Barclay la mandag frem sine umiddelbare planer for å bedre situasjonen i det britiske helsevesenet i Underhuset. Foto: JESSICA TAYLOR / AFP

Fagforeningene vurderer å gå til søksmål mot regjeringen. I første omgang må lovforslaget vedtas i både Underhuset og Overhuset. Behandlingen kan ta tid, og en ny lov vil ikke løse de pågående streikene.

Men streikene er ikke det som bekymrer pasientene og de ansatte NRK møter mest. Mange peker på at det nasjonale helsevesenet NHS gradvis er blitt svekket over mange år.

Tviler på løfter om bedring

– Det er ingen vits å gå til fastlegen lenger, sier Austin, som vil omtales ved fornavn.

Han jobber med å transportere pasienter til og fra planlagte operasjoner og behandlinger.

– Fastlegen sender deg uansett bare til akuttmottaket, så da kutter man jo ut legen, legger han til.

«FORFERDELIG»: John La og kollegaen Austin transporterer pasienter til planlagte behandlinger. De sier til NRK at situasjonen i det britiske helsevesenet er forferdelig. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Kollegaen John La beskriver situasjonen som «skikkelig ille».

– Det er ikke god service, det er forferdelig. Folk må vente lenge på operasjon. Kanskje opptil to år.

Hjertepasient Terry Barton tviler på om han får operasjon før det er for sent.

– Jeg får ta en drosje til kirkegården. Hva annet kan man gjøre? Hva annet kan man gjøre, gjentar han.