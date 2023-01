Vil forby streikar som lammar samfunnet

Den britiske regjeringa skal torsdag leggje fram eit forslag som vil forby streikar som lammar viktige samfunnsfunksjonar, skriv avisa The Times.

Endringane skal mellom anna tillate at streikande arbeidarar kan seiast opp, og at arbeidsgivarar kan saksøkje fagforeiningane for kostnader knytt til streikar.

Storbritannia er for tida ramma av ei rekkje streikar i transportsektoren og helsevesenet.

I desember vart militært personell sett inn for å sikre drift av ambulansetenesta då fagforeiningane der planla streik. Akkurat den streiken vart seinare avlyst.

Krav til minimumsnivå

Statsminister Rishi Sunak vil sikre at streikar ikkje lenger skal kunne lamme sentrale og livsviktige deler av samfunnet.

Lovendringa han foreslår skal påleggje seks samfunnssektorar å sørgje for at det alltid er eit minimumsnivå på tenestene, melder Reuters. Det gjeld mellom anna helsevesenet, jernbane, undervisning, brannvesenet og grensekontroll.

Med den nye lovendringa vil streikar som lammar viktige samfunnsfunksjonar kunne bli dømde som ulovlege.

Vil endre landet

I ein tale onsdag la Sunak fram planane til regjeringa for det nye året. Han sa at han ville gje landet trua på at ting kan bli gjorde betre og annleis.

– Vi må endre måten dette landet verkar på. Vi må ha fantasi og tiltru til at vi kan gjere ting betre og på nye måtar i framtida, sa han, ifølgje Reuters.