Sult i Venezuela – barn skades for livet

Hun er fem måneder gammel, og et offer for en brutal økonomisk krise.

Da Andrea ble født var hun svært svak og underernært. Og hun hadde neppe overlevd uten å få mat og medisiner fra Caritas – Venezuelas største hjelpeorganisasjon.

Caritas-legen Leonardo Molla Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Moren til Andrea var svært undervektig da hun fødte barnet, sier Caritas-legen Leonardo Molla til NRK.

– Det er en fattig familie som ikke har ressurser til å greie seg. Og vi besluttet å ta dem inn i hjelpeprosjektet vårt, sier han.

Nå er familien kommet til et helsesenter for å kontrollere vekt og høyde, og Andreas mor, Daniele Morales, er svært spent på resultatet. Men legen har gode nyheter.

– De sier at jentungen nå har en bra vekt, forteller Daniele, og smiler lettet.

Daniele Morales Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Hun er blitt mye bedre siden jeg var her med henne sist. Det samme gjelder de to andre barna mine og meg selv. Uten den hjelpen vi får, hadde vi ikke greid oss, sier moren.

Millioner er rammet

Familien Morales er et lite lyspunkt i en humanitær tragedie som har rammet millioner av barn i Venezuela de siste årene.

En mislykket økonomisk politikk fra landets myndigheter førte til akutt mangel på mat og medisiner. Og krisa ble forverret da det ble satt i verk internasjonale sanksjoner mot regimet for fem år siden.

I dag er det riktignok mat og medisiner å få kjøpt – etter at myndighetene har tillatt utenlandsk valuta og fri import av varer.

Men 80 prosent av landets familier har ikke råd til å kjøpe disse varene.

Det tidligere rike Venezuela er blitt Latin-Amerikas fattigste land. Foto: Arnt Stefansen / NRK

30 prosent har redusert vekst

Caritas har laget jevnlige rapporter om situasjonen de siste årene, og tallene er skremmende, sier forskeren Susanna Raffeli, som leder arbeidet:

– For oss er det svært dramatisk og alvorlig at mer enn 30 prosent av barna som kommer til Caritas har redusert vekst, sier hun.

Forskeren Susanna Rafalli. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Vi ser også en rekke andre tegn på at barnas helsesituasjon er kritisk på grunn av mangel på mat.

Allerede for fem år siden offentliggjorde Caritas Venezuela en undersøkelse som viste alvorlig underernæring blant barn under fem år.

Ifølge denne rapporten var 15 prosent av barna som ble undersøkt dramatisk underernært.

Skader for livet

– I dag kan vi også måle langtidsvirkningene av den økonomiske krisa i landet, sier forskeren Susanna Rafalli.

Hun slår fast at underernæring over flere år er mye mer alvorlig enn mangel på mat over en kortere periode.

Venezuelas barn lider fortsatt, selv om det bugner av mat i butikkene. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Selv om barna overlever vil de bære med seg skader for livet, og situasjonen er dramatisk for titusener av barn her i Venezuela, sier hun.

– Det vi trenger nå er en langsiktig humanitær innsats, ikke bare ren nødhjelp, sier Susanna Rafalli i Caritas Venezuela til NRK.

Regimet benekter

Ifølge en rapport fra Verdens Helseorganisasjon og andre FN-organisasjoner lever 7,8 millioner mennesker, 27,4 prosent av befolkningen i Venezuela, med underernæring.

Venezuelas president, Nicolas Maduro, benekter at det er en humanitær krise i landet. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Dette er den klart høyeste andelen i Sør-Amerika. Rapporten dekker tidsrommet fra 2018 til 2020.

Men Venezuelas myndigheter benekter at det er en humanitær krise i landet. Og landets president Nicolás Maduro hevder at de økonomiske og sosiale problemene skyldes de internasjonale straffetiltakene.

Undersøkelser viser at innbyggerne i Venezuela har større tillit til den katolske kirken og Caritas enn til noen annen organisasjon i landet. 60,6 prosent har tillit til kirken, mens mindre enn 20 prosent har tillit til politikerne, ifølge en rapport fra instituttet Datanalisis.