Venezuelas barn dør av sult

Andreina Salazar er 22 år og bunnløst fortvilet, for hun greier ikke lenger å skaffe barna sine den maten de trenger. Jeg møter henne i det fattige området Mare i utkanten av Venezuelas hovedstad, Caracas:

– Det går veldig dårlig. Noen ganger har vi ingenting.

– Hva gjør dere da?

– Jeg prøver å skrape sammen noe her og der slik at barna mine får noe å spise. Og ofte ofrer jeg mine egne måltider for deres skyld, sier hun.

Andreina Salazar og hennes barn er ofre for en akutt matvarekrise, og 22-åringen gir ofte sin egen mat til barna. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Oljerikdom

I et land med verdens største oljereserver er sult et stadig økende problem, og køer er det mest typiske synet i Venezuelas hovedstad Caracas.

I en av køene står den 55 år gamle læreren Mercedes Gade.

– I går sto jeg i kø i rundt tre timer, og fikk tak i fire kilo ris og to kilo maismel. Det kostet nesten en tredel av en månedslønn. Nå prøver jeg å få tak i såpe og toalettpapir, sier hun.

Barna rammes hardest

Verdens høyeste inflasjon og akutt knapphet på mat og medisiner har gjort livet til et mareritt for millioner av venezuelanere.

Nå rammes barna i den fattige delen av befolkningen av dramatisk underernæring.

Den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas slår alarm etter å ha gjort en undersøkelse blant barn under fem år:

– 70 prosent underernært

Forskeren og ernæringseksperten Susana Rafalli i Caritas har laget en rapport som viser dramatisk underernæring blant Venezuelas barn. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Barn med underernæring utgjør nå 70 prosent av alle vi undersøker, sier ernæringseksperten Susanna Rafalli, som jobber for Caritas.

– Det betyr at sju av ti barn som blir registrert hos Caritas er rammet av sult, sier hun.

Og 15 prosent av disse barna er dramatisk underernært, langt over det nivået som Verdens helseorganisasjon definerer som en humanitær krise.

– Verre enn i flyktningleirer

– Jeg har selv jobbet i flere flyktningleirer i Afrika, og i noen av dem var omfanget av underernæring mindre enn her i Venezuela, sier Susana Rafalli.

– Men i en flyktningleir får barna hjelp fra det internasjonale samfunnet. Det får de ikke her, sier hun.

For Venezuelas regjering benekter at situasjonen er dramatisk, og avviser nødhjelp fra utlandet.

Venezuelas president Nicolás Maduro benekter at det er en humanitær krise i landet, og nekter å slippe inn internasjonale hjelpeorganisasjoner. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Ønsker ingen «innblanding»

President Nicolás Maduro er blitt rasende over at Caritas offentliggjør opplysninger om barnas helsetilstand. Offisielle tall blir ikke lenger publisert.

– Man bruker en påstått humanitær krise som unnskyldning for at folk fra utlandet skal blande seg inn i landets styre. Men ingen skal blande seg inn i Venezuelas saker, sier presidenten.

– Deres løgner og manipulasjoner kjenner vi. Vi vet at USA står bak, og at mange ønsker å legge hånd på våre oljeressurser, sier Maduro til statlige medier.

Enormt hjelpebehov

Folk strømmer til for å få hjelp når Caritas starter et nytt hjelpeprosjektet i det fattige området Mare i utkanten av Caracas. Foto: Arnt Stefansen / NRK

NRK er til stede når Caritas starter et nytt hjelpeprosjekt for underernærte barn i det fattige området Mare utenfor Caracas.

– Hjelpen fra Caritas er nå eneste håp for titusener av fortvilte mødre over hele Venezuela, sier barnelegen Ramon Adrade, som deltar i prosjektet.

– Den største utfordringen for disse barna er å få den daglige næringen som de trenger for å leve. Det handler kun om å få nok mat, sier legen.

Norge hjelper

Caritas Norge støtter hjelpearbeidet her i Venezuela og generalsekretær Knut Andreas Lid besøker noen av dem som er hardest rammet.

17 år gamle Marioli Carreño har ikke brystmelk, og barnet hennes er dramatisk underernært. Hun er nærmest i sjokk på grunn av situasjonen:

17 år gamle Marioli Carreño har ikke brystmelk, og hennes 11 måneder gamle sønn Michael er i ferd med å dø av underernæring. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Han er veldig mager og svak, sier hun.

– Så han må ha hjelp?

– Ja.

– Og du er veldig bekymret for ham?

Hun nikker med redde øyne.

– Må ha hjelp

– Det er forferdelig trist å se at et barn er så underernært, og at håpet som hun har er veldig, veldig lite, sier generalsekretær Knut Andreas Lid i Cáritas, Norge.

– Hun har ikke jobb, hun har ikke inntekter, og maten blir dyrere for hver eneste dag som går. Det må komme noen tiltak veldig raskt dersom barnet skal klare å overleve, sier han.

Under vårt besøk blir 11 måneder gamle Michael tatt inn i hjelpeprogrammet til Caritas, så kanskje er det håp likevel.

Dyster fremtid

Men Caritas kan bare hjelpe en liten del av Venezuelas sultende barn, og de blir stadig flere.

– Det går fra vondt til verre, for alt er dyrt og i morgen blir det dyrere, sier 22-årige Andreina. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Selv om 22-årige Andreina Salazar foreløpig er blant de heldige som får hjelp, så er hun dypt bekymret for fremtiden:

– Hvordan fremtiden blir? Så ille som det er nå, så kan man bare tenke seg hvordan det blir. Det blir verre, for alt er dyrt, og enda dyrere i morgen.

– Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det må komme en løsning, for her går det fra vondt til verre, sier trebarnsmoren.