Det er onsdag ettermiddag, og nestlederen for landsbyens protestkomité går opp på den lille scenen foran forsamlingshuset:

– Alle fredselskende koreanere må slå seg sammen for å bekjempe rakettskjoldet! roper Kim Choong Hwan, og mengden svarer med hundrevis av knyttede never.

– Amerika, nei! Japan, nei! Forrædere, ut! Rakettskjoldet, ut, ut, ut!

Ingen varm velkomst, men så var det heller ingen som spurte innbyggerne i Soseong-ri om de ville ha en kraftig militær radar og store missilbatterier som nærmeste nabo.

Vil ikke bli bombemål

– Om det blir krig og Nord-Korea angriper er det jo vi som blir tatt først, sier bonde og landsbyleder Lee Soek Joo.

I sine drivhus som ligger to kilometer fra det planlagte rakettskjoldet har han dyrket meloner hele livet. Nå er han redd.

Bekymret: Melonbonde Lee Seok Joo er redd elektromagnetisk stråling skal forvirre honningbiene og ødelegge avlingen. Foto: Peter Svaar / NRK

– Selvfølgelig er vi redde for å bli et mål. Dessuten har jeg lest at de sterke elektromagnetiske feltene rundt radaren kan forvirre honningbiene, gjøre at de ikke finner veien.

– Og uten bier, ingen avling. Det skjønner vel alle.

Store protester

Rakettskjoldplanene har ført til et yrende liv i denne tidligere søvnige landsbyen med rundt 150 innbyggere. Flere hundre demonstranter samles nå ukentlig her. Hver onsdag marsjerer de 500 meter opp veien mot golfbanen, der et stort politioppbud sperrer veien.

– Er ikke dette veien folk her i Soesong-ri alltid har brukt? Ingen kan hindre oss! roper en munk fra det lokale tempelet mens politifolkene stirrer tilbake.

Hjelp fra høyere makter: Også lokale buddhistmunker har sluttet seg til protestene mot rakettskjoldet. Foto: Peter Svaar / NRK

– Rakettskjoldet er ikke viktig for Sør-Korea. Dette er et skjold som uansett bare USA

Ikke viktig for Sør-Korea: Dette skjoldet er det bare USA som tjener på, mener Chae Yong Chul (61) Foto: Peter Svaar / NRK

har nytte av. Dette er en konflikt Sør-Korea ikke har noe med, sier 61 år gamle Chae YongChul som har plakater mot rakettskjoldet klistret både på ryggen og magen.

Hjelper bare USA

For selv om mange her er bekymret for Nord-Koreas stadig mer aggressive rakettoppskytinger, er det få som tror at skjoldet vil beskytte dem noe særlig. Avstanden til Nord-Koreas oppskytingsramper er rett og slett for kort til at rakettene kan avskjæres.

Tviler på at skjoldet virker: Nord-Korea er ikke langt nok unna til at man rekker å avskjære rakettene, mener Choi Jong Kun som er professor ved Yonsei-universitetet i Seoul. Foto: Peter Svaar / NRK

–Det er et godt spørsmål om skjoldet virker. Se for deg at du sender en rakett fra​ Stockholm til Oslo. Du kan ikke bruke interkontinentale missiler på en så kort distanse, så hva skal du med et rakettskjold ment å stanse langdistanseraketter, spør professor Choi Jong Kun ved Yonsei-universitetet i Seoul.

Han er også utenrikspolitisk rådgiver for mannen som trolig blir Sør-Koreas neste president, Moon Jae-in.

– Debatten om skjoldet kan prege valgkampen vi nå går inn i, tror han.

Egentlig skulle rakettskjoldet ikke stå ferdig før mot slutten av året. Den politiske krisen Sør-Korea står i har bidratt til at planene er fremskyndet.

Militære ledere vil at skjoldet står ferdig innen en ny regjering kommer på plass i mai.

Men melonbonden Lee Sok Joo tror ikke det blir så enkelt:

– De har ikke gjort en miljøanalyse. De har ikke begynt å bygge. Dette vil ta et halvt år, minst. Imens skal vi slåss. Snart er det valg.