Strandede nordmenn rystet over reisekaoset: – Vi reiser aldri med Ving igjen

– Det føles som et stort asylmottak hvor ingen har kontroll. Det er bare helt kaos, sier Runar Bjørshol til NRK.

Han er en av 1182 nordmenn (siste oppdatering fra Ving) som sitter fast i en hotellobby etter tekniske problemer på den internasjonale flyplassen på Rhodos søndag.

– Vi savner informasjon fra Ving. Det virker som at media får informasjonen før vi selv gjør det, sier Bjørshol.

Les også: Flere hundre nordmenn sitter fast i hotellobby på Rhodos

Ringvirkninger til Bulgaria

Problemene på flyplassen i Rhodos har også ført til at også norske turister i Bulgaria er rammet.

Et fly fra Ving som skulle fraktet turister fra Varna til Gardermoen i kveld er utsatt til i morgen, opplyser Ving til NRK.

– For å hjelpe kundene som står fast på Rhodos har vi måttet omdisponere et fly fra Bulgaria. Dette for at de som har ventet lenge på Rhodos skal få komme seg hjem. Vi jobber med å finne hotell til dem i Bulgaria, sier administrerende direktør i Ving Christian Gronli til NRK.

– Flytter dere ikke bare problemet?

– Vi flytter ikke problemet, for det finnes bare et eks antall fly som er i drift for å få hjem kundene. Det gjelder også kun dette flyet, sier Gronli.

Neste melding til dem i Bulgaria sier han vil komme klokken 09 tirsdag morgen.

Trofast mot Ving i 28 år

Bjørshol har vært på ferie sammen med ektefellen Hilde og barnebarnet Alice.

Siden 90-tallet har han og konen vært trofaste kunder hos Ving, men dette understreker han det nå er slutt på.

– Vi har reist med Ving i 28 år og aldri opplevd lignende. Vi kommer aldri til å bruke dem igjen. Det er skremmende at et så stort selskap ikke er mer forberedt, sier han.

SOVER VED BASSENGET: Rundt 600 nordmenn ble fraktet til hotellet i natt. De måtte legge seg i hotellobbyen, på strandstoler og i hotellgangene. Foto: Unni Arnøy / NRK

Flere NRK har snakket med melder om at det er vel 35 varmegrader, og blandet informasjon gjør flere forvirret.

Hotellobbyen er fullstappet av flere hundre reisende nordmenn som ble innlosjert på hotellet søndag kveld.

Kun få barnefamilier har fått hotellrom, mens flesteparten har ligget i hotellobbyen, på strandstoler og i hotellgangene.

Det er varm og tett luft i lokalene, og rundt de søvnløse nordmennene går også hotellgjestene som prøver å ha en normal ferie.

FRUSTRERT: Anne-Kristine Stordal har tilbragt natten i hotelllobbyen. Hun sier de ikke har fått noen ny informasjon siden søndag kveld. Foto: Privat

– Jeg har ikke ord på hvor dårlig behandlet vi føler oss, sier Anne-Kristine Stordal som også var på reise med familien.

Selv sier hun at hun ikke har sovet siden 07.30 søndag morgen.

– Du vil ikke ha på trykk hva jeg synes om saken. Vi har full forståelse for at det er en krisesituasjon, men da må et profesjonelt selskap som Ving være forberedt. Vi har ikke fått noen nyttig informasjon siden i går kveld, fortsetter Stordal, og forteller om guider og Ving-ansatte som vet like lite om situasjonen.

Sier flere enn nordmenn er berørt

Klokken 12 i formiddag hadde Ving krisemøte om situasjonen, uten å kunne informere noe nytt etter dette.

Administrerende direktør i Ving Christian Gronli, sier de jobber på spreng med flyselskapene for å finne flyløsninger for de som skal hjem fra ferie.

KAOS: På grunn av lite informasjon og flyplass som plutselig stengte, var det kaotiske tilstander da reisende måtte på busser. Foto: Unni Arnøy / NRK

– Vi skjønner frustrasjonen til folk, og at vi ikke kan komme med mer konkret informasjon om eventuelt hjemreisetidspunkt, men vi har et håp om at vi skal få alle hjem i løpet av natten, sier administrerende direktør i Ving Christian Gronli.

Gronli understreker at situasjonen har oppstått på et vanskelig tidspunkt: Det er midt i høysesongen, flere tusen passasjerer er berørte, og hotellene er stappfulle.

– Det er ikke bare nordmenn som er berørte og som vil hjem. Vi beklager at flesteparten ikke har fått hotellrom, og også hvis de oppfatter at de har fått for lite informasjon, sier Gronli.

– Er dere redde for at hendelsen vil føre til at dere mister kunder?

– Ingen driftsforstyrrelser er positive for kunder. Det er blitt en unntakstilstand for oss, og da blir det nødløsninger. Ingen er i stand til å trylle frem flyløsninger på timen, sier han.

Roser hotellpersonalet

Trygve Gran fra Bergen har tilbrakt natten med familien på strandstoler utenfor hotellet.

Han har selv tatt kontakt med Ving, og foreslått å sette opp informasjonspunkter for de reisende.

– Vi fikk ikke noe mer informasjon etter dette. Fra Ving sentralt får vi lite, og det blir gitt uklare signaler. Dette skaper mye usikkerhet blant folk. Flere har dratt fra dette hotellet for å lete etter andre steder å sove selv, sier Gran.

KOM MED FORSLAG: Trygve Gran ringte Ving for å komme med forslag om hvordan å få mer informasjon. Det er fortsatt usikkerhet blant de reisende. Foto: Privat

Likevel kan han fortelle om et hotellpersonalet som jobber så godt de kan.

– Hotellet jobber godt og løper rundt. Vi får det vi trenger av næring, men det er usikkerheten som gnager på mange. Noen sier vi skal hjem i kveld, noen i morgen og andre onsdag, sier han.

– Vaskedamene fortjener også en applaus. De har vasket toalett og dusjer siden klokken seks i morges, forteller Stordal.