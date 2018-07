SAS innrømmer å ha solgt for mange billetter i sommer

Dagens Næringsliv skriver at flyselskapet har solgt billetter uten å ha full kontroll på bemanningen, og at dette er noe av årsaken til at SAS nå opplever problemer som kan ligne på det Norwegian hadde i fjor sommer.

– Vi har vært for ambisiøse ved planlegging av ruteprogrammet denne sommeren. Når vi vet resultatet, skulle jeg gjerne sett at vi hadde vært mer forsiktige, sier Lars Sandahl Sørensen, som er visekonsernsjef og operativ direktør i SAS.

700 innstillinger

De siste to månedene har SAS innstilt over 700 flyginger, og de fleste skyldes interne bemanningsproblemer blant piloter og kabinansatte. 80 prosent av de innstilte avgangene skulle opereres av selskapets underleverandører.

ABC Nyheter har tidligere omtalt problemene, og skriver at flere av de ansatte i det utflaggede datterselskapet SAS Ireland (SAIL) har sluttet i jobbene. Dermed har det blitt vanskelig å skaffe nok piloter.

I tillegg har 26 piloter i SAIL sendt et varselbrev til SAS der de advarer om at de er blitt presset til å gå på akkord med sikkerheten, og at arbeidskontraktene deres er elendige. Sørensen erkjenner at de ikke har lyktes med å finne nok personell.

– Det har vært krevende og det er selvsagt ikke tilfredsstillende. Problemene tas på største alvor, og jeg er lei meg når vi ikke lever opp til forventningene, sier han til DN.

Sørensen sier at de jobber med endringer i kontraktene for personell i utlandet, og at det sannsynligvis vil føre til bedre betingelser for lønn og arbeidstid.