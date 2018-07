Frykter at dronningens favorittrute kan bli ødelagt av 20.000 turgåere

I fjor kom Lofoten i medias søkelys etter at det store turistinnrykket førte til store skader og forsøpling på kjente turistmål på halvøya.

I år har nye telleapparat på den kjente turstien Dronningruta estimert at 20.000 mennesker kommer til å besøke turistmålet i Vesterålen.

Kultursjef i Øksnes, Trond Ståle Mathisen Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi ønsker å ta vare på ruta, også for etterslekta, og vi ønsker at det blir mest mulig uberørt natur og minst mulig slitasje.

Det sier kultursjef i Øksnes kommune, Trond Ståle Mathisen.

Nå skal de legge en plan for å bevare det som skal være dronningens favorittrute, blant annet ved å søke om å bli nasjonal tursti.

– Vi har nå startet planleggingen, og har fått 300.000 kroner til et forprosjekt. I tillegg har vi søkt staten om å få bli nasjonal tursti, som betyr at staten tar en del av kaka av utgiftene.

Monsen gjør innrykk

Men langsiktig planlegging er ikke nok når Lars Monsen tar med seg hundrevis av mennesker for å gå ruta på onsdag neste uke.

Lars Monsen på Dyranut Foto: Sindre Skrede / NRK

– Da måtte vi jo turlaget hive seg i gang her, først og fremst med klopping over myrområder så folk kan gå relativt tørrskodd på hele ruta. I tillegg har vi iverksatt flere tiltak når Lars Monsen og hans følge kommer.

– Hva slags tiltak da?

– Det er jo knapt parkering her, så vi kommer til å regulere veien inn til Nyksund og sette opp busser inn fra Myre. I tillegg må vi ordne toalettfasiliteter, for det er det knapt her ute.

Telleapparatet som er satt opp ved starten på Dronningruta på Nyksund. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Dronningruta har nå også blitt nominert til en av Norges 100 fineste turstier.

– Jeg tror ikke akkurat at vi vinner, men det er veldig hyggelig å bli nominert. Vi stiller nok ikke så sterkt i forhold til mange av de mer kjente stiene i Norge.

– Men dere har kanskje dronningens stemme?

– Det håper vi jo absolutt at vi har, ler han.

– Bør holde seg til én rute

To som kanskje hadde funnet veien til den tradisjonsrike ruta var Markus Nyhagen og Anette Engh.

De to hadde tenkt til å gå Dronningruta, men ble stoppet av tåke og regn. Likevel ser de hvorfor turstien er så populær blant turgåere.

– Vi har teltet her oppe, så vi merket været veldig godt i dag, sier Engh, før turkameraten fortsetter:

– Det er synd at stien lider av mange folk, men når det er en så flott rute bør flest mulig få den med seg, sier Nyhagen.

– Hva syns du bør gjøres?

– Jeg tror det hadde vært bra å få én stor rute som alle kan gå på, sånn at naturen rundt blir spart, avslutter han.