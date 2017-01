Storjakt på terroristen

Drapsmannen ble filmet idet han avfyrte de første skuddene utenfor nattklubben. En politimann og en sivil kvinne ble skutt og drept ved inngangen, før gjerningsmannen gikk inn og åpnet ild mot gjestene som var samlet til nyttårsfeiring.

Statsminister Binali Yildirim sier gjerningsmannen la igjen drapsvåpenenet på nattklubben og klarte å komme seg vekk i kaoset etter massakren. Yildirim sier også at gjerningsmannen fortsatt er på frifot og avviser samtidig meldingene om at vedkommende var utkledd i julenissedrakt.

Menneskejakt

Og nå er en «menneskejakt på terroristen i gang», ifølge innenriksminister Suleyman Soylu som håper gjerningsmannen blir tatt raskt.

Soylu sier også at politiet tror at bare en gjerningsmann stod bak angrepet, mens enkelte øyenvitner snakker om flere gjerningspersoner, ifølge BBC.

Myndighetene jobber nå hardt for å finne identiteten til gjerningsmannen.

Minst 39 mennesker ble drept. En av dem er sikkerhetsvakten som overlevde terrorangrepet på et fotballstadion 10. desember.

BEGRAVES: Ett av ofrene for massakren på nattklubben i Istanbul begraves. Foto: OZAN KOSE / Afp

Vet ikke hvem som står bak

Det er foreløpig uklart hvem som utførte terrorangrepet. Ingen grupper har tatt på seg ansvaret for angrepet mot nattklubben, men ifølge enkelte øyenvitner snakket vedkommende arabisk.

Flere medier skriver at mistanken går mot terrorgruppa IS. Tyrkiske myndigheter har anklaget ekstremistgruppa for å stå bak flere terrorangrep mot landet det siste året.

IS har flere ganger truet med å gjennomføre angrep mot Tyrkia.

– Ønsket å skape kaos

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener den eller de som angrep nattklubben, ønsket å skape kaos i Tyrkia.

– Men Tyrkia vil aldri tillate at terroristene får drive sitt skitne spill, sier Erdogan.

– Dette var en massakre, helt umenneskelig råskap, sier innenriksminister Suleyman Soylu.

Soylu sier at det blant de 20 som så langt er identifisert, er 15 utlendinger og fem tyrkere. En saudiarabisk tjenestemann i Istanbul opplyser til nyhetsbyrået DPA at fem av de drepte var saudiarabere.

MINNES: Mange har tent lys til minne om de som ble drept i massakren på nattklubben. Foto: YASIN AKGUL / Afp

Flere nasjonaliteter

Jordanske myndigheter opplyser at tre jordanere ble drept, mens tunisiske myndigheter melder at to av deres statsborgere er blant de døde. Det var også to indere blant de drepte, en ung israelsk kvinne og en person med fransk-tunisisk statsborgerskap. Det er ikke kjent om denne siste er en av dem som omtales av tunisiske myndigheter.

Også en person med belgisk-tyrkisk statsborgerskap er drept, opplyser det belgiske utenriksdepartementet.

