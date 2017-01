Brende: - Tyrkia må trappe opp kampen mot terrorisme

Minst 39 personer døde og 69 ble såret da minst en person angrep utestedet Reina i Istanbul i natt. Minst femten av ofrene er utenlandske statsborgere.

– Det er helt forferdelig. Mange sivile har blitt drept, mange er skadd og det skaper frykt og det var ikke akkurat den starten på 2017 vi hadde ønsket oss. Det er en påminnelse om at kampen mot terror ikke er vunnet, sier utenriksminister Børge Brende til NRK.

NATTKLUBB: Minst 39 mennesker ble drept i terrorangrepet mot nattklubben Reina i Istanbul i natt. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

Han forteller at han har sendt kondolanser til tyrkiske myndigheter:

– Det er klart at vi har stor medføelelse både med dem som er rammet, deres familier og det tyrkiske folk. Dette er svært alvorlig, sier Brende.

Les mer: Minst 39 drept i nattklubb-angrep

Niende terrorangrepet på ett år

Tyrkia har vært rammet av terror flere ganger i løpet av 2016 og angrepet mot nattklubben i natt var det niende angrepet på ett år.

Over 500 mennesker feiret nyttår på den fasjonable nattklubben som ligger langs Bosporos' bredd i den tyrkiske millionbyen da en eller flere gjerningspersoner klarte å ta seg inn i lokalet. Istanbuls guvernør Vasip Sahin sier en gjerningsmann skjøt og drepte en politimann og en sivil ved inngangen til klubben. Deretter gikk han inn og åpnet ild med automatvåpen.

– Tyrkia må nå trappe opp kampen mot terror, sier Brende.

DREPT: Et av ofrene for terrorangrepet i Istanbul begraves. Foto: OSMAN ORSAL / Reuters

Gjerningsperson på frifot

Tyrkiske myndigheter sier ifølge nyhetsbyrået AFP at de foreløpig ikke vet hvem som står bak angrepet og at etterforskningen pågår for fullt. Innenriksminister Suleyman Soylu sier at gjerningspersonen er på frifot og at det er satt igang en storstilt jakt på de ansvarlige bak angrepet.

President Recep Tayyip Erdogan sier i dag at angrepet var et forsøk på å skape kaos i Tyrkia.

– Det er ikke noen tvil om at målet for terroristene er å skape usikkerhet og forsøke å destabilisere Tyrkia. Jeg tror ikke de greier det. Tyrkia er et stort land og de har store ressurser, sier Brende.

MINNES: Mange har kommet for å legge ned blomster ved nattklubben der minst 39 mennesker ble drept. Foto: Emrah Gurel / Ap

Les mer: Dette kan være gjerningsmannen i Istanbul

– Må trappe opp kampen mot terrorgruppa IS

Likevel vil terroren ramme den viktige turistindustrien hardt, mener Brende og sier at landet nå må gjennomføre «tiltak mot terror som er omseggripende»:

– De må i større grad finne også bakmennene og kampen mot terrororganisasjonen IS og andre terrorgrupper må trappes ytterligere opp, sier Brende.

Tyrkiske myndigheter har anklaget ekstremistgruppa IS for å ha gjennomført flere av terrorangrepene det siste året.

President Recep Tayyip Erdogan sier de vil gjøre alt for å bekjempe terrororganisasjoner og landene som støtter dem - uten å si hvilke land eller grupper han tenker på, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Les mer: Reina – utestedet for de rike og vakre