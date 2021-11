Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ingen av disse landene har flyginger som går direkte til Norge. Men alle som kommer fra disse landene må i karantene, slik at vi kan få kontroll på at de ikke tar meg seg smitte, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Ifølge opplysninger NRK har fått fra Statsministerens kontor, er dette landene som er omfattet av de nye karantenebestemmelsene:

Sør-Afrika

Namibia

Zimbabwe

Botswana

Lesotho

Eswatini

Malawi

UD fraråder nå reiser til disse landene, i første omgang i to uker. Tiltakene gjelder fra natt til lørdag 27. november.

Karantenehotell

Beslutningen om nye karanteneregler ble tatt i ettermiddag.

Bakgrunnen er den nye virusvarianten som er oppdaget i Sør-Afrika og flere andre land.

– Det betyr at du da må på karantenehotell, og så er det opplegg for når du kan teste deg for å slå fast at du ikke har smitte, sier Støre.

– Dette må vi gjøre for å begrense og forsinke spredning av denne varianten. Det er viktig for den tryggheten vi skal ha i Norge, sier han.

Dette er umiddelbare tiltak som nå blir satt inn som følge av den nye virusvarianten.

Innhenter informasjon

FHI jobber nå med å innhente mer informasjon om den nye virusvarianten.

– Helsemyndighetene følger situasjonen nøye og vurderer ulike tiltak, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det internasjonale samfunnet bør ta et felles ansvar for å stoppe spredningen av denne nye varianten. EU-kommisjonen har foreslått å nødstanse alle flyvninger fra sørlige Afrika. Norge har ingen direktefly fra Afrika, sier hun.

Påvist i Europa

Belgia bekreftet fredag et tilfelle av den nye virusvarianten fra Sør-Afrika i landet, ifølge AFP.

Dette er det første tilfelle av varianten som er registrert i Europa.

Belgia har i likhet med flere andre land innført innreiseforbud fra Sør-Afrika på grunn av varianten.

Danmark strammer inn

Danske myndigheter strammer inn på innreiserestriksjonene for sju land, som følge av den nye varianten, opplyser Statens Serum Institut.

Restriksjonene omfatter Sør-Afrika og seks naboland, og gjelder fra natt til lørdag.

Følger EU

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier alle tiltak vil bli satt i verk for å hindre den nye virusvarianten i å komme til Europa, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Kommisjonen foreslår blant annet å stoppe flyreiser fra det sørlige Afrika.

Årsaken er at sørafrikanske forskere på torsdag opplyste at de har påvist en ny variant av koronaviruset med et uvanlig høyt antall mutasjoner.

Flyforbud

Både Tyskland, Italia, Frankrike og Nederland bestemte allerede fredag formiddag at de innfører innreiseforbud for de fleste reisende fra Sør-Afrika og flere naboland.

Foreløpig gjelder flyforbudet for de neste 48 timene.

Det italienske innreiseforbudet gjelder for alle som har besøkt landene Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho og Eswatini de siste 14 dagene.

Også britiske myndigheter har bestemt seg for å stoppe alle flyginger fra Sør-Afrika og fem av de samme landene.

Fra fredag klokka 12 får fly fra disse landene ikke lov til å lande i Storbritannia.

Advarer mot reiserestriksjoner

Det vil ta flere uker før man forstår den nye koronavarianten, sier Verdens helseorganisasjon (WHO) i en uttalelse fredag. De advarer mot en rask innføring av reiserestriksjoner, skriver NTB.

– WHO anbefaler at land fortsetter å føre en risikobasert og vitenskapelig politikk når man innfører reisebegrensninger, sier talsmann Christian Lindmeier.

Vaksineprodusenten Biontech/Pfizer mener man vil få data om hvor mye varianten påvirker vaksinenes effekt i løpet av et par uker.

Sørafrikanske helsemyndigheter mener varianten har ført til en stor smitteøkning i landet, særlig rundt storbyene Johannesburg og Pretoria.

