Dette er den nye varianten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vaksinene vi bruker nå trener kroppen din til å gjenkjenne piggene på koronaviruset. Den nye varianten som er oppdaget i Afrika har 32 endringer i piggene. Det betyr at den ser ut som noe annet enn det immunforsvaret ditt er trent til å gjenkjenne.

Dersom immunforsvaret ditt ikke ser den nye varianten, så vil ikke vaksinen gi deg noen beskyttelse.

Det er likevel lite trolig at vaksinen ikke vil virke i det hele tatt. Selv om varianten har mange endringer i piggene er det aller mest likt den opprinnelige utgaven av viruset. Det skulle være mer enn nok gjenkjennbare punkter for immunforsvaret.

Dette er et synspunkt som blant andre biologen Carl T. Bergstrom presenterer på Twitter.

VIL BESKYTTE: Professor Carl T. Bergstrom ved University of Washington i Seattle mener vaksinene fortsatt vil beskytte oss mot denne varianten. Foto: Twitter

T-celler hjelper

Dersom piggene er så annerledes at antistoffene i kroppen din sliter med å binde seg fast på dem, så har kroppen din et annet forsvarsystem som heter T-celler.

– De er mer robuste mot endringer i piggene, og vil etter all sannsynlighet kunne beskytte deg mot alvorlig sykdom selv om du blir smittet av denne varianten, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitet i Oslo.

Men spesialutsending for koronasaker i WHO, David Nabarro, sier det er grunn til å være bekymret for varianten nå.

– Viruset ser ut som at det vil ha bedre evne til å unngå forsvaret som vi har bygd opp - som et resultat av vaksinene vi har fått siden starten av dette året, seier Nabarro til BBC.

MANGE DØDE: Gravplass i Johannesburg der det ligger mange som døde med viruset i kroppen. På grunn av de omfattende smittebølgene har en stor andel av befolkningen immunitet. Det kan være at den nye varianten trenger gjennom denne immuniteten. Foto: Jerome Delay / AP

Sirkulert en god stund

Varianten dukket først opp i Botswana 11. november. Den ble senere oppdaget i Hong-Kong i en reisende fra Sør-Afrika.

I Sør-Afrika ble den funnet for første gang 12. november.

Det er likevel tegn på at den kan ha sirkulert blant mennesker i flere måneder. Det er funnet varianter av denne varianten. De genetiske forskjellene mellom disse variantene er så store at det må ha tatt betydelig tid å få til. Det skriver virologen Francois Balloux på Twitter.

IKKE SÅ RASK VEKST: Skjermdump av twittermelding fra forskeren Francois Balloux. Han mener den genetiske endringen av virusvarianten etter at den begynte å sirkulere er så stor at den må ha vært i sirkulasjon lenge, og at vekstkurven derfor ikke har vært så bratt. Foto: Twitter

Lite vaksine

Det ser ut til at forekomsten av varianten er konsentrert i den sørafrikanske provinsen Gauteng. Storbyen Johannesburg er i denne provinsen. Befolkningen i provinsen har lav vaksinasjonsdekning. I denne provinsen bruker de vaksinen fra Johnson &Johnson og vaksinen fra Pfizer/Biontech. En litt større andel av befolkningen i Gauteng er fullvaksinert med Pfizer/Biontech.

I aldersgruppen 18-34 er omtrent 23 prosent vaksinert. Gruppen over seksti år har en vaksinasjonsdekning på omtrent 56 prosent.

På grunn av denne lave dekningen er det ikke mulig nå å slå fast at varianten unngår vaksinen.

Pfizer/Biontech melder i dag at det vil ta to uker for dem å finne ut hvilken innvirkning den nye varianten har på deres vaksine.

DÅRLIG DEKNING: I Gauteng-provinsen der forekomsten av den nye varianten øker kraftig, er godt under halvparten av de voksne fullvaksinert. Foto: SAHD

Mer smittsom?

Ti av endringene i piggene er i det området viruset bruker til å koble seg til cellene dine. En vanlig vei for et virus å bli mer smittsomt er å gjøre seg bedre i stand til å holde seg fast på cellene.

Deltavarianten som er langt mer smittsom enn det opprinnelige viruset har to endringer i dette gripeområdet.

Den nye varianten har også andre endringer i piggene som kan gjøre den bedre egnet til å trenge seg inn i cellene og med det være mer smittsom.

De sørafrikanske forskerne melder at den ser ut til å være langt mer smittsom enn variantene som inntil for noen dager siden dominerte i provinsen.

KRAFTIG ØKNING: Grafen viser varianten som har dominert i Sør-Afrika siden starten av pandemien. Den lille røde spissen helt til høyre er den nye varianten B.1.1.529. Foto: Tom Wenseleers

Trengte vekk delta

Virusvarianten som nå dominerer over nesten hele planeten er delta. I Geuteng-provinsen var det i begynnelsen av november for det meste delta, men det var også et innslag av varianten C.1.2.

Det var relativt lite smitte fordi Sør-Afrika hadde gjort seg ferdig med sin vinterbølge.

Fra midten av november begynte smitten å øke igjen, og er nå meget raskt voksende. Samtidig melder landets helsemyndigheter at de finner en økende andel av den nye varianten B.1.1.529.

Det betyr at den kan være i stand til å utkonkurrere delta, et av de mest smittsomme luftveisvirusene verden har sett.

Dyr eller menneske

Den nye varianten har flest endringer i piggene, men resten av viruset er også annerledes enn den opprinnelige utgaven av viruset.

Totalt har den nye varianten over femti endringer. Virologen Tom Peacock ved Imperial College London skriver på Twitter at det er utrolig mange endringer.

DA VERDEN LA MERKE TIL DET: Skjermdump av twittermelding fra forskeren Tom Peacock som påpeker at det er funnet en ny variant med ekstremt mange endringer. Foto: Twitter

En av hypotesene er at virusvarianten har blitt dannet i et dyr som har hatt en koronainfeksjon lenge. På den måten blir viruset endret hele tiden i kontinuerlig kamp mot immunsystemet.

En annen hypotese er at den er dannet i et menneske som har et meget svakt immunforsvar. En slik person blir ikke kvitt viruset, og det kopieres i kroppen i mange generasjoner.

Endringer som gjør at viruset vinner kampen mot immunforsvaret vil bli bevart til neste generasjon. Viruset blir på den måten bedre og bedre.

Francois Balloux har spekulert at virusvarianten har oppstått i kroppen til en ubehandlet HIV-pasient med svekket immunforsvar.