Stoltenberg går hardt ut mot Russland

– I dag ser vi enden på INF-avtalen, og det er jeg lei for, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato, under en pressekonferanse fredag.

I februar ble det klart at både USA og Russland ville trekke seg fra INF-avtalen, som forbyr bruk av mellomdistanseraketter.

I dag, fredag 02. august, gikk avtalen ut.

Bred enighet innad i Nato

Både Russland og USA bekrefter at de har trukket seg fra INF-avtalen, som siden 1987 har forbudt bruk av mellomdistanseraketter.

Stoltenberg holdt fast på at det er en bred enighet blant de Nato-allierte om at avtalen ikke lenger kan eksistere.

Årsaken er at Nato i flere år har hevdet at Russland har brutt avtalen, ved å ha utviklet og utplassert det landbaserte kryssermissilet 9M729.

– INF-avtalen har vært et landemerke innenfor våpenkontroll. Den eliminerte en hel kategori av kjernefysiske våpen, og gjorde oss alle tryggere, sa Stoltenberg.

– Alle Nato-allierte er enige i at disse russiske missilene strider med INF-avtalen. Russland fortsetter å benytte seg av og utvikle disse våpnene, til tross for flere års press fra USA og andre Nato-allierte. Vi er lei for at Russland ikke viste noen vilje til og ikke tok noen steg mot å innrette seg sine internasjonale forpliktelser.

Han understrekte at det ikke er utholdelig å være i en situasjon der USA fullt ut holder seg til avtalen, mens Russland ikke gjør det,

– Gir ikke trygghet

Stoltenberg sier til NRK at USA gikk ut av INF-avtalen fordi Russland har utplassert raketter som bryter med avtalen, til tross for at Nato-landene gjentatte ganger har bedt dem respektere avtalen.

– En avtale som ikke respekteres av den ene parten gir oss ikke trygghet, og derfor er også alle Nato-land enige i den amerikanske beslutningen.

Stoltenberg sier at dette er en dårlig dag for alle som er opptatt av militær nedrustning og stabilitet. INF-avtalen eliminerte nemlig en hel kategori av atomvåpen.

– Denne avtalen har bare mening dersom den blir respektert. Hvis vi lar Russland bryte denne avtalen uten noen konsekvenser så undergraver det troverdigheten til andre nedrustningsavtaler.

– Skal Nato nå svare med nye atomvåpen?

– Vi har ingen planer om å utplassere nye landbaserte atomvåpen i Europa. Men vi må samtidig sikre at vi har tilstrekkelig avskrekking i Europa, så vi kommer selvfølgelig til å gjennomføre tiltak, men det inkluderer ikke utplassering av nye atomvåpen.

Vil unngå våpenkappløp

Mange har fryktet at INF-avtalens død skal være startskuddet for et nytt våpenkappløp mellom USA og Russland. Det er det fortsatt mulig å unngå, ifølge Stoltenberg.

– Vi vil ikke speile det Russland nå gjør. Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, presiserte generalsekretæren.

Alle de Nato-allierte skal være enige i at Russland har brutt INF-avtalen. Stoltenberg hevdet også at alle har vært enige helt siden februar, da USA bestemte seg for å trekke seg fra avtalen.

– Nato vil fortsette å strebe etter et konstruktivt forhold med Russland, så lenge Russlands handlinger gjør det mulig, sa han, og fortsatte:

– Vi har allerede startet å svare på denne russiske, militære opprustningen. Jeg tror det er mulig å unngå et nytt våpenkappløp, men da må Russland endre atferden sin.