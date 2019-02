Frykter økt spenning og opprustning etter at USA og Russland trakk seg fra avtale

Lørdag ble det klart under et møte i Moskva. Russland gjør som sin amerikanske motpart og sier opp INF-avtalen.

INF-avtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Fakta om INF-avtalen Ekspandér faktaboks INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Avtalen ble inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Den trådte i kraft 1. juni 1988. Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to atommaktenes arsenaler.

USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk.

Sovjetunionen destruerte 1.850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4.

INF-avtalen har virket parallellt med ulike versjoner av Start-avtalen om nedrustning som ble inngått i 1991. (Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB)

Foto: Christopher Olssøn

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), mener at vi kan vente at dette vil sette fart på våpenkappløpet.

– Det er jo allerede i gang. Det som her skjer vil øke spenningen ytterligere, og vi må forvente at det kommer ytterligere opprustning, sier han til NRK.

Frykter for den nye Start-avtalen

INF-avtalen har vært regnet som en av hjørnesteinene for sikkerheten til Europa etter den kalde krigen tok slutt.

TRAKK SEG UT: Under et møte i Moskva lørdag sa Putin at Russlands deltakelse i avtalen suspenderes. Foto: Alexey Nikolsky / AFP

Om seks måneder vil ikke USA og Russland lenger være forpliktet av avtalen. Da vil landene kunne utplassere missiler til sjøs, i luften og på bakken, slik det passer dem militært, politisk og økonomisk.

Sverre Lodgaard mener at landbaserte raketter er mer aktuelt for Russland enn for USA.

– Begge parter har jo raketter til sjøs og også i lufta. Men kanskje er landbasering mer aktuelt for Russland, fordi Russland er en landmakt. USA er mer en sjømakt og er sterke i lufta, sier han.

Allerede har Putin varslet at Russland nå vil begynne å utvikle nye typer militære raketter. Han har lovet at de ikke vil bli utplassert i den europeiske delen av Russland.

Seniorforskeren mener at sjansene er små for å få partene rundt forhandlingsbordet igjen. Han frykter for den siste gjenstående avtalen om kjernefysiske våpen – den nye Start-avtalen.

– Går det slik, betyr det at USA og Russland for første gang står uten en eneste avtale på det kjernefysiske området siden 1972.

START-avtalene Ekspandér faktaboks START er navnet på to nedrustningsavtaler mellom USA og Sovjetunionen (START I) og USA og Russland (START II).

START er en forkortelse for Strategic Arms Reduction Talks, og omfatter begrensninger i landenes strategiske atomvåpen.

New START-avtalen ble inngått i 2010 og erstattet START- og SORT-avtalen, og trådte i kraft i 2011 for ti år, og med mulighet for fem års forlengelse.

ble inngått i 2010 og erstattet START- og SORT-avtalen, og trådte i kraft i 2011 for ti år, og med mulighet for fem års forlengelse. Ifølge avtalen skal partene: redusere og begrense interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) og utskytningsplattformer, ubåtbaserte ballistiske missiler (SLBM), tunge bombefly, stridshoder til både ICBM og SLBM, samt kjernefysisk bevæpning av tunge bombefly. Kilde: Store norske leksikon

Solberg bekymret

Også statsminister Erna Solberg (H) frykter at konsekvensene av uttrekkingen av avtalen kan bli utplassering av flere våpen.

SKYLDER PÅ RUSSLAND: Statsminister Erna Solberg (H) mener at Russland for lengst har brutt INF-avtalen, og har bygd kapasiteter som bryter med avtalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er grunn til å frykte at det blir utplassering av mer våpen, og at det i hvert fall ikke finnes noen formelle barrierer. Nå vil kanskje de økonomiske barrierene være størst, særlig når det gjelder hva russerne har råd til å satse på, sier Solberg til NTB.

Hun mener som USA og Nato-sjef Jens Stoltenberg, at Russland må ta skylden for at avtalen har kollapset.

– Alle de 29 Nato-landene er helt sikre på at Russland bryter avtalen, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NRK fredag.

Det er det russiske våpensystemet 9M729, også kjent som SSC-8, som er stridens kjerne.

Russland har testet systemet siden 2015, og ifølge amerikanske myndigheter skal det også ha vært utplassert slik at det kan nå mål i Europa. Russland har avvist dette.