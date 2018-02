Stockholm-terroristen om tidspunktet for angrepet: – Da er det flest turister

– Om ettermiddagen tenkte er det flere turister og ikke så mange barn ute. I helgene er det mange turister fra Nato-land som går i gatene her, sa Rakhmat Akilov da han begynte sin forklaring tirsdag, ifølge SVT.

Den 40 år gamle usbekeren er tiltalt for terror, forsøk på terror og for å ha utsatt andre for fare.

Fredag 7. april i fjor kjørte han en kapret lastebil nedover Drottninggatan, en travel gågate og en av de mest populære handlegatene i Stockholm. Totalt fem mennesker ble drept, deriblant en 11 år gammel jente som var på vei hjem fra skolen.

HEDRET POLITIET: Etter terrorangrepet i Stockholm i april i fjor, la folk ned blomster og tente lys i den svenske hovedstadens gater. Her er en politibil dekket med blomster utenfor handlesenteret Åhléns, hvor terroristen endte sin ferd. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Ville gjøre en innsats ved å drepe svensker

Rettssaken mot Akilov startet i forrige uke, og den terrortiltalte mannen innledet sin forklaring i dag.

Akilov svarte rolig og tilsynelatende uberørt på spørsmålene. Han forklarte seg på russisk, mens en tolk oversatte.

– Hva jeg ville oppnå? Jeg ville at Sverige skulle slutte å krige mot kalifatet. At man skulle slutte å sende soldater til kampområdene. Og at man skulle slutte å sende gigantiske pengesummer for å bekjempe vårt kalifat.

Akilov fortalte at det kom en oppfordring fra IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi om å angripe IS' fiender i Europa, USA og Russland.

Han sa han ville gjøre «en liten egen innsats ved å drepe svenske borgere», ifølge Expressen.

Han sa også at han ville gi «de vantro» og alle som kjemper mot kalifatet, et «kraftig slag». Akilov hevdet han hadde fått klarsignal av terrorgruppen IS til å gjennomføre et angrep.

OMFATTENDE RETTSSAK: Rettssaken mot Rakhmat Akilov, som er tegnet her ved siden av tolken og sine forsvarere, sittende foran dommerne, er den mest omfattende terrorrettssaken i Sverige noensinne. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Valgte sentral gate

Han fikk også spørsmål om hvorfor han hadde valgt akkurat Drottninggatan som mål.

– Det er en av hovedgatene. Det ville minne dem på at det onde de har gjort, ikke kommer til å bli tilgitt av kalifatet.

Etter angrepet fant politiet en hjemmelaget bombe i lastebilen. I retten i dag kom det frem at det var en splintbombe med jernskrot Akilov hadde laget.

– Mitt siste ønske var å detonere sprengladningen og dø som en martyr, sa Akilov.

Bomben forårsaket imidlertid minimale skader. Den eneste som ble skadet av bomben, var Akilov selv, som fikk mindre brannskader.

Det er satt av tre dager til den tiltaltes forklaring. Han har innrømmet å ha drept fem personer og ha såret ti. Han har også erkjent å ha begått en terrorhandling, samt forsøk på terrorhandling.

Derimot erkjenner han ikke drapsforsøk på de rundt 100 personene som aktor mener er ofre for angrepet.