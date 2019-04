Pastor Roshan Mahesan er i Norge på besøk i Faith Baptist Church i Groruddalen da det eksploderte utenfor kirka hans hjemme på Sri Lanka.

Pastoren bor i kirka sammen med familien sin. Han er i Norge for å lede gudstjenestene i påskeuka.

I dag ble over 200 mennesker drept i terrorangrep på kirker og hotell på Sri Lanka.

I menigheten til Mahesan hadde denne morgenen mer enn 100 barn akkurat kommet ut av søndagsskolen for å få seg en matbit før påskegudstjenesten skulle ta til. Mange av dem hadde samlet seg i området rundt inngangen til kirka.

Det var da terroristen sprengte seg selv rett utenfor. Etterpå brøt det ut brann.

Mottok trussel mandag

Mandag denne uken fikk pastorens assistent en telefon med en trussel: «Vent og se hva vi kommer til å gjøre!» sa stemmen på telefonen.

– Men vi tok det ikke veldig seriøst, for det er ofte folk som skriver stygge ting til oss på facebooksiden vår, sier pastoren til NRK.

Mahesan er senior pastor i Zion Church Batticaloa i landets østlige provins. Han gjenforteller hva kona hans i Sri Lanka har fortalt om det som skjedde.

– Det kom en person i dag morges og insisterte på å få møte meg. Mannen hadde på seg en ryggsekk. Det føltes ikke riktig, han snakket rart og oppførte seg rart! Han fikk beskjed om å ta av seg ryggsekken, men det ville han ikke. Da fikk han beskjed om å gå.

– Han fikk ikke komme inn i kirken. Hadde han vært inne hadde mange flere dødd, forteller Mahesan.

En selvmordsbomber sprengte seg selv utenfor Zion Church Batticaloa på Sri Lanka Du trenger javascript for å se video. En selvmordsbomber sprengte seg selv utenfor Zion Church Batticaloa på Sri Lanka

Tilgir terroristene

Menigheten har fått bekreftet at 27 av menidghetens medlemmer er drept. Samtidig er mer enn 60 innlagt på sykehus, flere av dem med alvorlige skader.

– Jeg vil forsøke å komme meg hjem til Sri Lanka så fort som mulig, allerede i morgen, håper jeg. Da må jeg begynne begravelsesseremoniene.

Pastoren beskriver menigheten som en eneste stor familie, og sier at alle er sjokkerte.

– Men vi er ikke sinte, vi tilgir dem. Det var akkurat dette Jesus kom for. Han kom for å redde de fortapte. Liv er gått tapt, det gjør vondt. Men vi har sett krig og død før, og også denne gangen vil Gud hjelpe oss gjennom det. Vi lar oss ikke skremme. Vi har et evangelium vi vil fortsette å dele.

Frykter økt uro i Sri Lanka

Pastoren i den norske menigheten, Anton Sinnathamby, er barndomsvenn med Roshan Mahesan. De vokste opp i den samme menigheten på Sri Lanka og var med i den første ungdomsklubben som ble startet i kirken der.

Anton Sinnathamby, pastor i Faith Tamil Baptist Church i Groruddalen, og kona Edna Sinnathamby. Foto: Martin Roalsø / NRK

Terroren på Sri Lanka preger også menigheten i Norge. Sinnathamby og kona er nesten på gråten når de snakker med NRK om terroren.

– Det er så trist, vi prøver å bygge landet, og vi prøver å leve integrert og godt sammen med resten av befolkningen, uansett religion, om vi er her eller på Sri Lanka. Så hvorfor dette skjer mot oss, vet jeg ikke, og vi vet ikke hvem som står bak. Vi frykter etnisk krig, politisk uro og økonomisk usikkerhet som en følge av dette, sier Sinnathamby.