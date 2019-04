– Vi får informasjonen vår fra nettaviser og TV. Jeg har prøvd å få informasjon fra Utenriksdepartementet, men ikke lykkes, sier Asbjørn Drengstig til NRK.

Ved 10.30 tiden i dag, lokal tid, gikk det av en rekke bomber i Sri Lankas hovedstad Colombo. Tre kirker og tre hoteller i hovedstaden ble rammet.

500 meter unna hotellet Cinnamond Grand, bor Drengstig og familien. De er innlosjert på Cinnamond Grands søsterhotell. Drengstig sier til NRK at de ikke hørte selve smellet, men at de raskt merket at noe var galt.

– Vi fikk med oss etterdønningene. Politi- og sikkerhetsstyrker var raskt på plass og gjennomsøkte hotellet vårt sier han.

Asbjørn Drenstig fra Sola bor 500 meter unna det ene hotellet som ble angrepet. Foto: Privat

Noen timer senere gikk det av ytterligere to eksplosjoner i hovedstaden. Myndighetene på Sri Lanka valgte da å innføre portforbud og stenge sosiale medier.

– Vi har blitt parkert på hotellområdet og får ikke lov til å gå ut, sier Drengstig til NRK.

– Trygge

NRK har snakket med flere nordmenn som befinner seg i området.

Drengstig, som i flere år har jobbet i Sri Lanka, sier at de tre hotellene som har blitt bombet ligger i et av de mest populære turistområdene i byen.

– Men vi føler oss trygge nå, sier han til NRK.

Han sier at familien har registrert seg på UDs Reiseregistrering, men at det foreløpig ikke har kommet noe informasjon. Han har ikke lyktes i å komme i kontakt med UD.

Familien skal reise hjem til Norge i natt, men foreløpig vet de ikke om flyet vil kunne ta av som følge av portforbudet og at flyplassen kan være stengt.

– Det kan være lockdown overalt, men vi finner ikke ut av det, sier han.

UD: Ingen meldinger om nordmenn

Dødstallene etter bombeangrepene varierer, men så mange som 160 personer skal ha mistet livet i de totalt åtte eksplosjonene.

Av disse skal 35 være utlendinger.

– Ambassaden i Colombo arbeider for å få klarhet i om nordmenn er rammet i forbindelse med eksplosjonene på Sri Lanka, sier Per Bardalen Wiggen i Utenriksdepartementet til NRK.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til NRK at de har mottatt ca. 120 telefoner fra pårørende i Norge og fra dem som befinner seg på Sri Lanka, men at det foreløpig ikke er noen indikasjoner på at norske statsborgere er rammet.

– Vi jobber intenst nå for å få best mulig oversikt, sier hun til NRK.

Ifølge Søreide er det om lag 400 nordmenn som har registrert seg som reisende via reiseregistrering.no. Flere personer kan befinne seg på øya uten å ha registrert seg.

– De fikk en melding fra oss i dag morges. Vi oppfordrer alle som har anledning til å ta kontakt med sine pårørende for å fortelle at de er i god behold dersom de er det, sier hun.

En lokal sykehusdirektør sier ifølge den danske avisen Ekstrabladet at det er dansker blant de drepte, men Danmarks utenriksdepartement sier de ikke kan bekrefte det.

Statsborgere fra Nederland, Portugal, Tyrkia og Storbritannia er bekreftet omkommet i terrorangrepet. Ifølge AFP skal turister fra USA være blant de drepte. Den kinesiske TV-kanalen CGTN melder at en kinesisk statsborger har mistet livet.