Flere tusen soldater står vakt i og utenfor valglokaler i Pakistan før valgdagen. I flere byer har stemmesedler og valgmateriale kommet på plass i de ulike valglokalene.

I RUTE: Iftikhar Ahmed er en av de mange lokale valgtjenestemennene i Islamabad. Han forteller at de foreløpig har kontroll på forberedelsene. Foto: AP

– Det er mye som skal organiseres og det er jo mange utfordringer underveis, men foreløpig er alt i rute, forteller Iftikhar Ahmed som er en lokal valgtjenestemann i hovedstaden Islamabad til nyhetsbyrået Ap.

Det er knyttet stor spenning til valget og hvem som skal styre atommakten Pakistan i fem nye år. Blir det den tidligere cricketstjernen Imran Khan som påstår at han vil bekjempe korrupsjon og hjelpe de fattige. Eller blir det forretninsmannen Shabaz Sharif -broren til den korrupsjonsdømte statsministeren Nawaz Sharif.

Også 29 år gamle Bilawal Bhutto som er sønnen til den tidligere statsministeren Benazir Bhutto som ble drept i et attentat, har en sjanse for å komme til makten.

Blodig valgkamp

Mye står på spill for landet,men først og fremst holder mange pakistanere pusten og håper at selve valgdagen ikke blir like blodig som valgkampen.

Valgkampen i år har vært en av de blodigste på mange år. Flere politikere og sivile har blitt drept i ulike angrep på valgkampmøter og andre politiske arrangementer.

DREPT: Politikeren Ikramullah Gandapur fra partiet PTI og hans sjåfør ble drept i en selvmordsangrep i Pakistan. Søndagens angrep er det siste av en rekke før valg i landet. Foto: Ishtiaq Mahsud / AP

I år er det både parlaments -og provinsvalg i Pakistan. I tillegg til å velge landets nye statsminister, er det også mange guvernører og distriktsmedlemmer som skal velges.

Det er 85 307 valgstasjoner over hele landet. Det er mer enn 12 000 kandidater som kjemper om de 272 setene i nasjonalforsamlingen, og de 577 setene i de fire provinssamlingene

Nasjonalforsamlingen i Pakistan består totalt av 342 seter. 10 seter er reservert for minoriteter og 60 seter er reservert for kvinner. I praksis er det 272 ordinære seter som de ulike partiene nå kjemper plassen om. Dersom ett parti klarer å få nok stemmer til 137 seter i nasjonalforsamlingen får de flertall og kan regjere alene. Foto: Grafikk:Christoffer Holm / NRK

Mistenker valgfusk

Men selv om sikkerheten rundt valget er trappet opp, er det mange som spekulerer i at militæret forsøker å manipulere valgresultatene. Ifølge Pakistans uavhengige menneskerettighetskommisjon har både journalister og valgkandidater blitt trakassert, og truet til stillhet. Organisasjonen mener det er militæret og den pakistanske etterretningstjenesten ISI som står bak.

DISTRIBUSJON: En soldat hjelper valgarbeidere med å frakte valgmaterialer fra et distribusjonssted, i Peshawar nordvest i Pakistan. Foto: FAYAZ AZIZ / Reuters

De militære sier selv at de ikke har noen direkte rolle i valget – utover at rundt 370.000 soldater er utplassert for å holde vakt.

Men politikere, pressefolk og aktivister melder alle om trusler, bortføringer og voldelige angrep.

Uansett skriver Pakistan historie på onsdag. Siden landets uavhengighet fra britene i 1947 blir dette den andre sivile maktoverføringen etter at en demokratisk valgt regjering har fullført en femårsperiode.

