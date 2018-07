Mye står på spill i Pakistan

I forkant blir «den dype staten», militære, hemmelige tjenester og mektige jurister anklaget for å bidra til å underminere mulighetene for et demokratisk valg. Ekstremister i pakistanske Taliban-grupper og IS har begått store massakrer, og voldelige partier får lansere hundrevis av kandidater.

Krysspress og ekstremisme

Pakistan har hatt demokratisk valgte regjeringer i rundt halvparten av de årene landet har eksistert, og ellers militærdiktatur. En politisk valgt ledelse i Pakistan som ikke har en form for forståelse med militærvesenet og de hemmelige tjenestene er vanskelig å tenke seg.

Som regel opptrer den «dype staten» diskret, men bestemt, med hint om hvor grensene går for hva politikere og medier kan si og gjøre. Like vanskelig er det å tenke seg et vinnerparti som støtter sekulære reformer og stiller seg åpent kritisk til landets strenge blasfemilover, som kan bety dødsstraff for å fornærme profeten Mohammed.

Pakistan Ekspandér faktaboks Pakistan har 201 millioner innbyggere og er nummer 147 av 188 på FNs indeks for menneskelig utvikling. Nær 30 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, mange på landsbygda under føydale forhold. Av 1000 levendefødte barn dør 79 før de fyller fem år. 58 prosent (70 prosent av mennene, 48 prosent av kvinnene), kan lese og skrive. En femtedel av jentene blir gift før de fyller 18. Lovforslag om å heve minstealder til 18 år er stanset av ulema – forsamling av religiøse ledere – som mente det «stred mot islam». Jentebarn har dårligere odds, under 49 prosent av befolkningen er kvinner. Partier De tre største partiene: Pakistans Muslimske Liga (PML-N), med korrupsjonsdømte eks-statsminister Nawaz Sharif og broren Shahbaz Sharif i spissen. Pakistansk bevegelse for rettferdighet Tehrik-e-Insaf (TIP), ledet av tidligere cricketstjerne Imran Khan og Pakistans folkeparti (PPP), ledet av Bilawal Bhutto, sønn av tidligere statsminister Benazir Bhutto, som ble drept i et attentat i desember 2007. I tillegg fins partier som står sterkt i én provins, og små, men likevel mektige religiøse partier som har vært støttepartier for skiftende regjeringer, som dermed har måttet ta hensyn til konservative, til dels ekstreme islamister. Medier Stort mangfold, men mye ufrihet. Pakistan er nummer 139 på Reportere uten grensers pressefrihets-indeks. Siden 1992 er 60 journalister drept. Journalister har blitt arrestert, banket opp og truet, bloggere kidnappet, mediehus sensurert. Storavisen Dawn og den populære TV-kanalen Geo TV har møtt flere sanksjoner i det siste. Selvsensuren er betydelig. Det pakistanske journalistforbundet (PFUJ) uttalte nylig at det ikke kunne bli noe demokratisk valg i Pakistan uten en fri presse.

Tidligere guvernør i Punjab, Salman Taseer, tok i 2011 til orde for å myke opp blasfemilovene, og ble myrdet av livvakten Mumtaz Qadri. Han ble dømt til døden og hengt i 2016, men hadde mange forsvarere, ikke minst blant ekstremister som nå stiller til valg i Pakistan og forventes å gjøre store innhogg i de tradisjonelle partienes tilhengerskare.

Et parti dannet for å støtte Qadri, Tehrik-e-Labbaik, stiller med mange kandidater. I 2016 ble det holdt støttedemonstrasjon for Qadri. Nytt ved 2018-valget er altså at ekstremistiske småpartier med hatefull retorikk og drap og massakrer mot religiøse minoriteter på rullebladet får stille til valg.

Det viktigste av disse, Allaha-u-Akbar Teehrik (AAT), styres av Hafeez Saeed, ettersøkt siden 2012. Han var arkitekten bak terrorgruppen Laskhar-i-Taibas angrep i Mumbai i India i 2008 som tok livet av 164 mennesker. Terrorgruppen og Saeeds sosiale organisasjon er formelt forbudt i Pakistan. Men både sønn og svigersønn stiller til parlamentsvalget med nytt partinavn og mange kandidater både i Saeeds hjemby Sarghoda og storbyen Lahore.

Hovedrivalene

Spenningen økte da tidligere statsminister Nawaz Sharif fra PML-N nylig vendte tilbake fra eksil i Storbritannia. Siden han ble stilt for retten anklaget for korrupsjon i fjor, har Pakistan vært ledet av et forretningsministerium. Sharif og datteren ble umiddelbart arrestert. Men han ble møtt og hyllet av titusener av tilhengere.

Sharif-familiens finansielle krumspring ble avslørt i Panama Papers i 2016.

Broren Shahbaz Sharif, mangeårig leder for den folkerike Punjab-provinsen, står i spissen for partiets valgkamp. Den fremste rivalen er TIP, ledet av den tidligere cricketstjernen Imran Khan, og dernest PPP ledet av Bilawal Bhutto, PML-N og PPP har begge hatt regjeringsmakt flere ganger, mens TIP, som leder på noen meningsmålinger, relativt sett er nykommer og står for en sterk anti-korrupsjonsretorikk.

Sharif-familiens finansielle krumspring ble avslørt i Panama Papers i 2016. Imran Khan var ikke sein om å kreve at en spesialdomstol under landets høyesterett skulle dømme Sharif for korrupsjon, frata ham embetet og retten til å drive politikk.

Han ble dømt til ti års fengsel 6. juli i år, en uke før hjemkomsten. Dommen er omstridt, siden mange andre pakistanske navn figurerte i Panama Papers-avsløringene, mens bare statsministerfamilien ble tiltalt. På den annen side oppfattet mange dommen som en seier for domstolens uavhengighet.

Korrupsjon

Men korrupsjon, hvitvasking av penger og skatteunndragelse er vanlig i Pakistan. Derfor mener mange at rettergangen var en rent politisk prosess, initiert av Imran Khan med støtte fra deler av rettsapparatet og mer stilltiende fra militæret. Da Nawaz Sharif og hans datter kom tilbake 13. juli klare til å sone, nærmest eksploderte sympatibølgen og PML-N ventes å vinne en klar seier i folkerike Punjab.

Helt siden Nawaz Sharif ble avsatt av general Pervez Musharraf ved militærkupp i 2001, har det vært et anstrengt forhold mellom Sharif og forsvaret. Flere medier antyder at Imran Khan nå har støtte fra «den dype staten». Mens Sharif satt i rettssalen i 2017, hadde Khan to møter med Pakistans forsvarsleder general Qamar Bajwa.

Imran Khan har på rekordtid endret de fleste politiske standpunkt han hadde for få år siden. Da krevde han at forsvarsleder Kayani måtte gå, han var svært kritisk til blasfemilovene og motstander av de religiøse partiene og nådeløs mot korrupsjon. Nå har han uttalt forsvar for blasfemilovene og innlemmet ekstremister fra religiøse partier og durkdrevne politikere kjent for korrupsjon i sitt parti. Flere kommentatorer tipper likevel at han kan vinne valget.

Den kjente journalisten Ahmed Rashid (forfatter av boka «Taliban») skriver i Foreign Affairs at «Et Pakistan med kjernefysiske våpen midt i en svært hjemsøkt region, nær Midtøsten, der «mislykte stater» er blitt normen, har ikke råd til mer ustabilitet på hjemmefronten.» Han oppfordrer alle maktsentra til å samarbeide for å sikre frie, rettferdige valg.