Søstrene planla flukten i fem år – slo til på ferietur

Dua Al-Showaiki ropte om hjelp på Twitter da hun og søsteren la ut på en dramatisk flukt gjennom Istanbuls gater i juni. I samme øyeblikk brøt de med familien sin og landet sitt, kanskje for alltid. Men Dua og Dalal orket ikke tanken på livet i Saudi-Arabia.

«Jeg, Dua, og søsteren min Dalal har rømt fra Saudi-Arabia til Tyrkia. Faren vår ville gifte oss bort til gamle menn og religiøse militsmenn,» skrev de på Twitter.

Faren ville ifølge søstrene at Dua skulle gifte seg med en religiøs mann på over 50 år. Og foreldrene inviterte også stadig familier med giftelystne menn til huset for å vise frem Dalal på 20 år, hevder de.

– Hver fredag kom familier for å se på oss.

Men Dalal vil studere og ikke gifte seg ennå.

– Jeg kan ikke leve i Saudi-Arabia fordi det alltid er noen andre som skal avgjøre når og hvem jeg skal gifte meg med. Når valget er tatt kan jeg ikke si nei til familien. Jeg kan ikke bestemme over mitt eget liv der, sier Dalal.

I fem år snakket søstrene om å rømme.

Ferie

Tyrkia er et yndet feriested for saudiarabere. Da faren tok dem med til Istanbul i juni grep de sjansen. De hadde spart rundt 1000 kroner. På hotellet i Istanbul overtalte de faren til å gi dem passene i noen timer.

– Jeg sa jeg måtte ha passet for å få tilgang til WIFI, men jeg løy, forteller Dalal.

Friheten de lengtet etter var rett rundt hjørnet.

Men like før de skulle snike seg ut fra hotellet fikk faren et varsel fra en kvinnelig bekjent som mistenkte at Dua og Dalal plana å rømme.

– Far tok pengene mine, passet mitt og alt jeg hadde. Og så stengte han oss inne på hotellrommet, sier Dua.

Hun forteller at de likevel greide å komme seg ut av hotellet, og at de løp for livet med mobilen i hånden.

– Jeg løp så fort jeg kunne i en time. Deretter tok vi en taxi og sendte tweets og kom i kontakt med noen som hjalp oss.

NRK treffer søstrene på et hotell i Istanbul, men det er ikke der de bor. Av frykt for at faren skal spore dem opp, flytter de fra sted til sted. De trodde faren hadde dratt fra Istanbul.

– Men han er her fremdeles og leter etter oss, sier Dua.

Derfor er det risikabelt for dem å bevege seg ute.

EN ENESTE SJANSE: – Jeg har bare en sjanse til å rømme, sier Dalal. Om jeg lykkes vil jeg få et nytt liv. Om jeg mislykkes blir jeg enten satt i fengsel eller jeg må dø. Før de dro fra Jeddah inviterte foreldrene stadig familier med giftelystne menn som skulle vurdere Dalal, som om hun var en vare. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Dalal forteller at hun fikk juling hjemme i Jeddah om hun gikk til matbutikken alene.

– Hadde jeg rømt i Saudi-Arabia ville jeg brutt loven og risikert fengsel eller 2000 piskeslag. Om jeg rømmer utenfor Saudi-Arabia er straffen å bli fengslet eller å bli drept, hevder hun.

Britisk advokat

Da søstrene ba om hjelp på Twitter, fikk de svar fra den britiske advokaten Toby Cadman. Han er spesialist på internasjonal lov og menneskerettigheter i Gulf-landene. Både han og NRK har bare søstrenes versjon, men situasjonen for kvinner i det shariastyrte kongedømmet er velkjent.

ADVOKATEN: Toby Cadman svarte raskt da han så søstrenes bønn om hjelp på twitter. Han flyr mellom London og Istanbul for å hjelpe dem, uten å ta honorar. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Deres flukt kan gjøre en forskjell for tusener av andre kvinner i Gulfen og det kan endre vergesystemet på sikt og føre til at kvinner blir behandlet slik kvinner burde behandles.

Cadman sier han vil bli svært overrasket om UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) ikke konkluderer med at de trenger beskyttelse. Han sier at søstrene er en del av en voksende trend av kvinner som rømmer fra vergesystemet, som fratar dem alle rettigheter.

Flere rømmer

I januar vakte Rahaf Mohammed al-Qunun (18) oppsikt da hun barrikaderte seg i et hotellrom ved flyplassen i Bangkok og nektet å bli med familien sin hjem til Saudi-Arabia etter ferien. Også hun ba om hjelp på twitter, og ble hørt verden rundt. Canada ga henne asyl.

FIKK ASYL: Rahaf Mohammed al-Qunun rømte fra familien sin i januar i år. Her ankommer hun Toronto, der hun tas i mot av Canadas utenriksminister Chrystia Freeland og direktøren for COSTI Refugee Service Agency Saba Abbas. Foto: Carlos Osorio / Reuters

Det vakte enda større oppmerksomhet da prinsesse Haya Bint al-Hussein rømte fra sin mann Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ingen ringere enn emir av Dubai og statsminister i Emiratene. Prinsessen er søsteren til Jordans kong Hussein.

SJÅFØR I NIKAB: Kvinner foran en kjøreskole i Riyadh. Kongedømmet har åpnet for at kvinner skal få kjøre bil, men fengslet samtidig en rekke aktivister som kjempet for at kvinner skulle få kjøre slik at livet deres ble lettere. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Verge

Helt til de var 15-16 år trodde Dua og Dalal at alle kvinner i verden hadde en mannlig verge som bestemte over livene deres.

– Jeg visste ikke at det fantes kvinner som kunne jobbe som kunne bestemme noe selv. Jeg trodde alle kvinner var som oss.

På internett oppdaget de at kvinner i andre land kunne ta sine egne avgjørelser.

– Jeg var så sjokkert. Jeg følte at jeg hadde vært blind, sier Dua.

KASTET UT: Dua (22 år) ble kastet ut fra universitetet i Jeddah fordi hun var lesbisk og klippet håret. I følge et brev fra universitetet får hun ikke studere der igjen før i 2099. Da faren ville gifte henne bort til en mann på over 50 år bestemte hun seg for å flykte. Foto: Gökçe Sungur / NRK

Søstrene forteller at det er mange saudijenter som vil rømme. Men de må vente til familien er i utlandet. En grunn er den nye appen fra saudiarabiske myndigheter som viser menn hvor deres kvinnelige slektninger er.

– Om jeg dro mot flyplassen i Jeddah, ville faren min motta en melding på mobilen sin, forteller Dalal.

Frihet eller død

De to jentene har brutt med familien, kanskje for alltid. Når to kvinner rømmer, sitter resten av familien igjen med et problem i det konservative og shariastyrte samfunnet.

Alle hjemme hater oss nå, sier Dua og Dalal.

– Jeg har påført dem stor skam. De ønsker å drepe meg for å redde familiens ære. Jeg kan ikke kontakte dem igjen. Men jeg savner den eldste søsteren min veldig.