Saudiarabisk asylsøker tatt imot i Toronto

Rahaf Mohammed al-Qunun (18) vakte internasjonal oppmerksomhet etter at hun barrikaderte seg på et rom på et hotell ved flyplassen i Bangkok i Thailand sist lørdag.

Hun nektet å bli med hjem til Saudi-Arabia og familien, og sa at hun ville søke politisk asyl i et vestlig land.

Lørdag landet hun i Canada.

18 år gamle Rahaf Mohammad al-Qunun har fått asyl i Canada Du trenger javascript for å se video. 18 år gamle Rahaf Mohammad al-Qunun har fått asyl i Canada

Nekter for mishandling

Den siste uken har Rahaf hevdet at familien har mishandlet henne fysisk og psykisk. Hun har også sagt at hun har vendt seg bort fra islam, noe som blir sett på som en svært alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia

Det var en glad Rahaf Mohammed al-Qunun som kom til Toronto i Canada i ettermiddag. Foto: Lars Hagberg / AFP

18-åringen nektet å møte faren og broren, som kom til Bangkok for å ta henne med hjem til Saudi-Arabia. Faren benekter på sin side for at de noen gang har mishandlet datteren.

Canadas statsminister Justin Trudeau sa i går at landet ville ta mot Rahaf, og i går kveld satte hun seg på flyet fra Bangkok til Toronto. Mens hun satt om bord i flyet gikk Justin Trudeau ut på canadisk TV og sa at den saudiarabiske jenta ville få asyl i Canada.

Saudiarabisk 18-åring har forlatt flyplassen i Bangkok med FN-representanter

Skiftet mening

Thailandske myndigheter truet først med å sende henne hjem, men etter at Rahaf skrev om situasjonen hun var havnet i på Twitter, snudde den thailandske regjeringen.

I Toronto ble den saudiarabiske 18-åringen tatt imot av blant andre utenriksminister Chrystia Freeland.

FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR), Filippo Grandi, takker både myndighetene i Thailand og Canada for at saken har fått en lykkelig slutt.

FN: Visum til saudiarabisk kvinne vil ta flere dager