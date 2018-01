Søreide ber USA om ikke å kutte i bistanden til palestinerne

Trumps trusler om bistandskutt er et svar på at palestinske ledere ikke vil snakke med USA etter at Trump har anerkjent Jerusalem som hovedstad i Israel.

Ine Eriksen Søreide kom til USA direkte fra møter i Israel og Palestina.

Hun kunne dele svært ferske inntrykk med sin amerikanske kollega Rex Tillerson torsdag kveld.

Den norske utenriksministeren uttrykte bekymring for USAs planer om å kutte i bistanden til palestinerne. De diskuterte andre temaer også, som kampen mot terror, samarbeid i Nato, Nord-Korea og humanitær hjelp til Syria. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det er et iskaldt forhold mellom myndighetene i Israel og Palestina etter at USA har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad.

– Har du fått amerikanerne med på at det er viktig å gi bistand til palestinerne og komme i gang med fredsprosessen? spør NRK etter møtet mellom de to utenriksministrene.

– Jeg har gitt uttrykk for det norske synspunktet og delt inntrykk fra reisen nylig, sier Søreide.

– Så får amerikanerne gjøre sine vurderinger.

Både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide har gjennomført viktige møter på høyt nivå i USA denne uka. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ine Eriksen Søreide legger vekt på at det er en svært spent situasjon i området.

Behovet for bistand er spesielt stort nå som de palestinske selvstyremyndighetene skal overta kontrollen av Gazastripen fra Hamas.

– Man ser jo at dersom bistand skal kuttes fort så vil konsekvensen være en betydelig destabilisering. Ikke bare på Vestbredden og Gaza, men også i Jordan og landene i regionen, sier Søreide.

Tok ikke opp «Jerusalem-spørsmålet»

USAs anerkjennelse av Jerusalem som hovedstad i Israel, har vakt harme i mange land og er også fordømt av et stort flertall av FNs medlemsland.

FN mener at Jerusalems status må avgjøres gjennom forhandlinger mellom israelere og palestinere. begge parter krever Jerusalem som hovedstad.

Den norske utenriksministeren tok ikke opp det betente temaet «Jerusalem».

– Vi snakket ikke direkte om det, sier Ine Eriksen Søreide rett etter møtet med Rex Tillerson torsdag kveld.

Men hun legger til at hun har formidlet bekymringen om Jerusalems status.

– Jeg videreformidlet synspunkt som kom da jeg var i Jerusalem, om at det er en stor uro og at mange er bekymret for det som skal skje videre.

Roser Norges anti-terror-innsats

I sine velkomstord i forkant av samtalen med Søreide, roste Tillerson den norske innsatsen i kampen mot internasjonal terror.

Rex Tillerson roser Norge for å være en viktig alliert i kampen mot internasjonal terror. Begge land har hatt styrker i Afghanistan i 16 år. Du trenger javascript for å se video. Rex Tillerson roser Norge for å være en viktig alliert i kampen mot internasjonal terror. Begge land har hatt styrker i Afghanistan i 16 år.

Norge meldte seg blant de første allierte av USA til å kjempe mot terror etter at tvillingtårene i New York ble angrepet 11. september 2001.

USA ønsker å vise at landet verdsetter den norske innsatsen. Statsminister Erna Solberg som gjestet Det hvite hus i går, la også vekt på dette.

Hun sa at hun trodde at invitasjonen og det at hun fikk god tid med USAs president, var en honnør til Norge etter mange års innsats i Afghanistan.

Nær alliert

I forkant av møtet sa Tillerson at Norge er en nær NATO-alliert. Samarbeidet i forsvarsalliansen var også et viktig tema på møtet i Washington D.C i kveld.

– Norge blir sett på som en pålitelig alliert, sier Ine Eriksen Søreide til NRK rett etter møtet med Tillerson.

– USA verdsetter Norges freds- og forsoningsarbeid. Dessuten er vi en pålitelig alliert. Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter møtet med kollega Rex Tillerson. Du trenger javascript for å se video. – USA verdsetter Norges freds- og forsoningsarbeid. Dessuten er vi en pålitelig alliert. Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter møtet med kollega Rex Tillerson.

Viktig business-partner

President Trump la vekt på at Norge er en «viktig kunde» da han var vert for statsminister Erna Solberg i Det hvite hus i går.

Amerikanerne verdsetter at Norge har kjøpt overvåkingsfly og kampfly fra USA. De første tre av i alt 52 F-35 kampfly er på plass i Norge. Dette var også tema mellom Søreide og Tillerson i kveld.

– Trump kalte Norge en veldig god kunde, var det et godt skussmål å få?

– Vi har god erfaring med kjøp av amerikanske kampfly, sier Søreide.

– Er det kjøpet av militært materiell som gjør at Norge blir invitert på denne måten?

– Det er heller det vi har gjort over flere år, å styrke det bilaterale forholdet som er viktig. Det norske freds- og forsoningsarbeidet er også viktig for amerikanerne. Dessuten er vi en pålitelig alliert, svarer Ine Eriksen Søreide.

Toppet delegasjon

Det var en toppet delegasjon statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide hadde fortrolige samtaler med i Det hvite hus i går.

Der deltok president Donald Trump, visepresident Mike Pence, CIA-sjef Mike Pompeo, sikkerhetsrådgiver HR McMaster og Trumps viktigste økonomiske rådgiver Gary Cohn.

For en fersk utenriksminister er det spesielt positivt å få møte hele den utenrikspolitiske toppledelsen i USA under ett og samme besøk.