Etter møtet sa Søreide at samtalene var positive, men understreket at hun er realist og at hele situasjonen er vanskelig.

Søreide reiser nå til USA for å viderebringe budskapet fra partene i den fastlåste konflikten til amerikanske myndigheter.

Målet for Søreide er å få israelerne og palestinerne til å snakke sammen igjen om mulighetene for en tostatsløsning.

Søreide om nye samtaler med palestinere og israelere Du trenger javascript for å se video.

– Norge har hjulpet oss før, så vi stoler på dere, sa den palestinske sjefforhandleren Saeb Erekat til NRK etter et møte i ettermiddag.

Det Norge har fått til i kulissene er et ekstraordninært møte i giverlandsgruppen for Palestina, som Norge leder. Dette opplyser Søreide skal skje denne måneden.

Men blant folk i Ramallah er det ikke mye optimisme når det gjelder mulighetene for en tostatsløsning.

– Vil forsvare vårt land

NRK møter 24 år gamle Ikram Sabne på et marked i Ramallah. Hun er ute og handler sammen med den tre år gamle sønnen sin. Den unge kvinnen forteller at hun ikke lenger har noen tro på en tostatsløsning etter at den amerikanske presidenten anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

NEPPE TO STATER: Ikram Saabne i Ramallah sier at hun ikke har tro på en tostatsløsning etter at president Donald Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Georg Kurian / NRK

– Det han sier er ikke akseptabelt. Vi vil forsvare vårt land og vår hovedstad. Jerusalem er også hovedstaden til Palestinerne, sier hun.

Donald Trumps har også sagt at han vil kutte i de amerikanske bidragene til palestinerne. Trump har blant annet sagt at han vil kutte i bistanden hvis ikke president Mahmoud Abbas og de palestinske selvstyremyndighetene forhandler om en fredsavtale med Israel.

– Gud er med oss. Trump kan gjøre hva han vil, Palestina er Palestina, uansett, sier Sabne, men legger til at palestinerne trenger hjelp. Ikram lurer på hvorfor de andre landene i verden ikke protesterer kraftigere på det israelerne gjør.

– Har gjort palestinerne rasende

Heller ikke 17 år gamle Sundus Musleh tror noen tostatsløsning er mulig.

– Dette er et hellig land. Det å si at ambassaden skulle flytte hit gjorde palestinerne rasende. Hvis vi skal finne en løsning må vi ha gode forhandlere som kan finne en løsning begge parter kan godta.

AVHENGIGE AV HJELP: 17 år gamle Sundus Musleh sier at palestinere kommer til å dø hvis USA kutter hjelpen. Foto: Georg Kurian / NRK

Hun tror palestinerne vil bli enda sintere hvis USA kutter hjelpen.

– Det vil ta livet av folk. De lever av denne hjelpen, folk kommer til å dø. Å kutte i denne hjelpen vil være det verste han kan gjøre, mener hun.

Sundus mener både den norske utenriksministeren og andre land i verden må våkne.

– Vi lever under en okkupasjon, sier hun. Det hun virkelig ønsker seg er en enstatsløsning som palestinerne styrer.

– Vanskelig å samarbeide

– Men vi skal ikke behandle israelerne slik de behandler oss. Vi behandlet dem godt da de kom, men de angrep oss. De sa vi skulle dele, men de har tatt mye mer enn halvparten. Det skal bli vanskelig å kunne samarbeide, mener hun.

Yousef al Qusba mener utsagnene fra Donald Trump ikke er truende for palestinerne.

– Han kjenner ikke palestinerne, han vet ikke noe om oss. Jerusalem er vår by og vi bryr oss ikke om hva han sier.

– Men dere bruker jo for eksempel helsesentre som er finansiert av amerikanere. Hva hvis de kutter i bistanden?

– Det er FNs ansvar å ta hånd om flyktningene. Hvis de ikke kan gjøre det, bør de gi oss vårt land tilbake, svarer han kontant.