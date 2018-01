Trump-administrasjonen har skapt internasjonal debatt med sin nye Israel-Palestina-linje.

Først med anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Deretter med sitt siste utspill overfor palestinerne i FNs sikkerhetsråd:

– Nå må palestinerne vise at de er villige til å komme tilbake til forhandlingsbordet. I dag kommer de ikke til bordet, men de ber om bistand. Vi kommer ikke til å gi dem det, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley på tirsdag.

Fredsprosessen mellom Israelere og palestinere står i stampe, og har gjort det i mange år, ikke minst på grunn av de voksende israelske bosettingene. Det har ikke vært direkte samtaler mellom partene på lang tid, tross iherdige forsøk fra USAs forrige utenriksminister John Kerry og andre.

Etter USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, uttalte den palestinske presidenten Mahmoud Abbas at USA har utspilt sin rolle som fredsmekler.

Striden om Jerusalem Ekspandér faktaboks * Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll. * Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst. * Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig. * Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif, stedet jødene omtaler som Tempelhøyden, ligger i Øst-Jerusalem. * Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der. * Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som regnes for å være en del av støttemuren som gikk rundt høyden da tempelet stol der. Kilde: NTB/NRK

Abbas har også gjort det klart at de ikke vil gi etter for truslene om bistandskutt, med begrunnelsen om at «Jerusalem ikke er til salgs».

Urix forklarer: Derfor er Jerusalem så hellig og viktig

USAs FN-ambassadør Nikki Haley i samtale med Russlands FN-ambassadør Vasilly Nebenzia under tirsdagens møte i Sikkerhetsrådet hvor USAs representant uttalte at de vurderer å kutte støtten til palestinerne. Foto: Drew Angerer / AFP

Norge prøver igjen

I går møtte utenriksminister Ine Eriksen Søreide den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu, og i dag venter motparten: president Mahmoud Abbas og statsminister Rami Hamdallah. Også den palestinske forhandlingslederen Saeb Erakat vil delta på møtene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under møtet med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Guri Solberg / Ud / NTB scanpix

Den norske utenriksministeren vil presse på for at partene tar opp igjen samtalene om en totstatsløsning, hvor målet er en israelsk og palestinsk stat side om side, selv om Eriksen i går innrømmet overfor NRK at det er langt igjen.

Norge leder fortsatt Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som bidrar med penger til den palestinske statsbyggingen og utvikling av de palestinske selvstyreområdene.

Søreide mener verken den amerikanske anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad eller trusselen om å stanse pengestøtten gagner forsøket på å få partene tilbake til forhandlingsbordet.

Heller ikke Israel mener kutt i den amerikanske støtten til palestinerne er hensiktsmessig.

USA og Norges støtte til palestinerne Ekspandér faktaboks De amerikanske bevilgningene går både direkte til de palestinske selvstyremyndighetene og til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNWRA), hvor USA er største bidragsyter.

I fjor var bidraget til selvstyremyndighetene 2,6 milliarder kroner, mens rundt 1 milliard kroner gikk UNWRA.

Norge gav i fjor 713 millioner kroner i bistand til de palestinske områdene.

En karikaturtegning av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Donald Trump pryder deler av den kontroversielle muren som skiller Vestbredden og Betlehem fra Jerusalem. Foto: Musa Al Shaer / AFP

Aldri så galt ...

Midtøsten-forskeren Hanne Eggen Røislien mener USAs siste handlinger kan føre til bevegelse i den fastlåste prosessen.

– President Trump har gjort noe amerikanerne ikke har gjort på veldig lenge; å flagge et tydelig standpunkt, sier Eggen Røislien.

Hun mener USA ltidligere har talt med «kløyvd tunge». På den ene siden har USA satt krav til Israel, som stans i de jødiske bosettingene. På den andre siden er de amerikanske økonomiske overføringene økt, som har gjort at Israel har kunnet opprettholde utviklingen de kritiseres for. I tillegg har amerikanerne forsøkt å innta en fredsforhandlerrolle.

Forsker Hanne Eggen Røislien mener USAs valg de siste ukene kan føre til klarere valg for Israel og Palestinas støttespillere. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– USA har åpnet opp to spor, og vinglet i rollen som fredsmegler. Der står de ikke lenger. Det kan bidra til å skape en ny dynamikk. Jeg tror ikke dette er Trumps hensikt, men det trengs å tenkes nytt, sier Eggen Røislien.

Den amerikanske presidenten har uttalt at USA fortsatt støtter en tostatsløsning.

Forskeren med doktorgrad på det israelske forsvaret mener uansett at Trump-administrasjonens nye linje vil tvinge andre til å ta mer ansvar.

– Det internasjonale samfunnet har pleid å si: «Vi får se, det er amerikanerne som sitter med kortet.» Nå har amerikanerne tydelig valgt side og sagt: «Vi støtter israelerne».

Midtøsten-forskeren mener verden blir «kledd av» i Midtøsten-spørsmålet.

– Det er mange som har sagt at palestinerne må få stilling som en stat, at vi må anerkjenne dem, at vi må gi mer – samtidig som det ikke blir fulgt opp. Det så vi da palestinerne forsøkte å få et eget sete i FN, men til slutt endte med ikke å få det.

– Jeg tror EU må ta mer ansvar. Samtidig er israelerne på utkikk etter nye allierte. Israel har hatt et mindre godt diplomatisk forhold til ganske mange stater gjennom lang tid, og har prøvd å lete etter nye samarbeidspartnere, som Russland – som på sin side ønsker å få en tyngre og viktigere stemme i Midtøsten igjen. Så vi kan komme til å se en endring i dynamikken, mener Eggen Røislien.