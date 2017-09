Flere jordskjelvsentre har registrert et jordskjelv i Nord-Korea litt før klokken 06 natt til søndag norsk tid. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 5,6, ifølge sørkoreanske myndigheter, skriver AP.

Japans regjering har slått fast at Nord-Korea har gjennomført sin sjette kjernefysiske prøvesprengning, sier landets utenriksminister Taro Kono, ifølge NTB.

Det amerikanske geologiske instituttet USGS har målt skjelvet til 6,3 på Richters skala, skriver CNN. Et meteorologisk byrå i Japan sier til Reuters at jordskjelvet i Nord-Korea var minst ti ganger så sterkt som ved forrige prøvesprenging i januar 2016.

Nord-Korea sier de vil komme med en viktig kunngjøring, ifølge AFP. Det vil være cirka klokken 08.30 norsk tid.

– Uakseptabelt

USGS melder at det kan dreie seg om et jordskjelv utløst av en eksplosjon. Ifølge senteret startet skjelvet i et område Nord-Korea tidligere har benyttet til atomprøvesprengninger.

Den sørkoreansk værvarslingstjenesten melder at den uvanlige seismiske aktiviteten skjedde i Kilju i den nordlige Hamgyong-provinsen, skriver NTB.

Ifølge Yonhap skal det også ha kommet et jordskjelv nummer to i samme område rundt én time senere. Dette skjelvet hadde en styrke på 4.6.

Nord-Koreas siste og femte atomprøvesprengning ble gjennomført i september 2016. I løpet av fjoråret gjennomførte landet to prøvesprengninger.

– En atomprøvesprengning vil være fullstendig uakseptabel, sier statsminister i Japan Shinzo Abe om skjelvet, ifølge AFP.

– Det er mulig at dette ikke er et naturlig jordskjelv, og at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning, fortsetter Abe.

– Har utviklet hydrogenbombe

Få timer tidligere meldte det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA at Nord-Korea har utviklet en hydrogenbombe.

– Nord-Korea har lyktes i å lage et mer utviklet atomvåpen, skrev KCNA ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Under et besøk på landets institutt for kjernefysiske våpen, ble Nord-Koreas leder Kim Jong-un vitne til det, som ifølge nyhetsbyrået, er en hydrogenbombe med «supereksplosiv kraft» lastet inn i en av landets nye interkontinentale raketter.

Nyhetsbyrået presenterte ingen andre bevis for påstanden enn bildene av Kim Jong-un ved siden av det som skal være det aktuelle våpenet.

HYDROGENBOMBE: Bildet viser ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA en hydrogenbombe plassert inni en interkontinental rakett. Foto: Str / AFP

Nordkoreanske KCNA har heller ikke skrevet noe om tidspunktet for når bildene av statslederen er tatt.

Ingen andre kilder har foreløpig bekreftet påstandene.

Kontakt mellom USA og Japan

President Donald Trump har vært i løpet av natten vært i kontakt med den japanske statsministeren Shinzo Abe, for å diskutere den voksende nordkoreanske trusselen, skriver nyhetsbyrået AFP.

SNAKKET MED TRUMP: Japans statsminister Shinzo Abe har vært i kontakt med Donald Trump i løpet av natten. Foto: Shizuo Kambayashi / AP

– De to lederne konstaterte viktigheten av et nært samarbeid mellom USA, Japan og Sør-Korea i møte med den voksende trusselen, står det i et referat av samtalen fra Det hvite hus, ifølge nyhetsbyrået.

Det er ikke kjent om samtalen mellom de to statslederne fant sted før eller i etterkant av meldingene om hydrogenbomben fra det nordkoreanske nyhetsbyrået.

– Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet, for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen, ifølge NTB.

Det var den tredje samtalen mellom de to lederne siden myndighetene i Pyongyang sist tirsdag fyrte av et ballistisk missil over den japanske øya Hokkaido.

Prøvesprengning i 2016

Sist Nord-Korea hevdet å ha utviklet hydrogenbomber var i januar 2016, da hevdet nordkoreanerne å ha gjennomført sin første prøvesprengning av en hydrogenbombe. Eksperter mente at det hele var usanne påstander fra diktaturet i øst.

29. AUGUST: Sist tirsdag testet Nord-Korea en interkontinental rakett over japansk luftrom. Foto: AP

Rystelsene i bakken etter prøvesprengningen skal ha vært for svake til at det kunne være en hydrogenbombe. Nord-Korea-eksperter mente også at landets atomprogram ikke hadde kommet langt nok til å ha prøvesprengt en hydrogenbombe.

Hydrogenbomber, også kalt fusjonsbomber, er de kraftigste og mest avanserte kjernefysiske våpnene som finnes.

Foruten skadevirkninger som direkte følger av eksplosjonen vil bomben, som ved andre kjernevåpen, også gi skader på grunn av radioaktiv stråling.