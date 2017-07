Nord Korea trolig i stand til å nå Chicago, New York og Los Angeles

Nord-Korea gjennomførte fredag nok en rakettprøveskyting. USA mener at det var snakk om en interkontinental rakett.

Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni nær grensen til Kina og fløy om lag 1000 kilometer før det landet i Japanhavet.

– Kunne nådd USA

Amerikanske, japanske og sørkoreanske analyser av oppskytingen viser at raketten var i lufta i 45 minutter og var på det høyeste 3700 kilometer over bakken.

Videoer fra flere steder i Japan viser det som trolig er raketten idet den reentrer atmosfæren og lyser opp før den går ned i havet.

Et opptak fra den japanske kringkasteren NHK i byen Hokkaido viser glimtet klokka 00.28, lokal tid. Dette er rundt 46 minutter etter oppskyting.

– Det er sannsynligvis missilet, sier Michael Elleman, en ekspert på det nordkoreanske rakettprogrammet ved International Institute for Strategic Studies, til kanalen.

Men dersom raketten hadde blitt skutt ut i en flatere bane, kunne den ha nådd så langt som til Los Angeles, Denver og Chicago, og kanskje helt til New York og Boston, sier missilekspert David Wright ved Union of Concerned Scientists til CNN.

Raketten som ble skutt opp denne gangen skal være mer avansert enn den Nord-Koreanerne sendte opp i forbindelse med USAs nasjonaldag tidligere denne måneden, ifølge sørkoreanske myndigheter.

Raketten som ble skutt opp 4. juli hadde kapasitet til å nå Alaska. Den fløy 930 kilometer før den landet i Japanhavet.

– Atomangrep om fem til 10 år

Melissa Hanham ved forskningsinstituttet James Martin Center sier til BBC at den siste rakettesten tyder på at nordkoreanerne er i stand til å ramme lenger inn på det amerikanske fastlandet enn tidligere anslått.

INTERKONTINENTAL: Nord-Korea har testet flere raketter med ulik rekkevidde. Det var en Hwasong-14-rakett som ble skutt opp fredag kveld. Foto: Kilde: James Martin Center/BBC/Google Maps

Analysene tyder på at raketten har en maksimal rekkevidde på 10.400 kilometer, noe som omtrent tilsvarer avstanden fra den nordøstlige byen Rason til New York i luftlinje.

Selv om Nord-Korea snart kan være i stand til å nå USA med raketter, tror eksperter at landet ennå ikke har lyktes med å lage kjernefysiske stridshoder, skriver BBC.

De peker også på at landets raketter ikke er i stand til målrettede angrep.

Andre tolker derimot den økte aktiviteten fra landet som et varsko om at de vil være i stand til å gjennomføre et kjernefysisk angrep mot USA innen 5 til 10 år.

Stolt leder

Det amerikanske forsvarsdepartementet var fredag raskt ute med å si at de mente Nord-Korea hadde testet et interkontinentalt, ballistisk missil.

– Missilet ble skutt opp fra Mupyong-ni og fløy om lag 1.000 kilometer før det landet i Japanhavet, sa en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet, Jeff Davis.

Sent fredag meldte Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå KCNA at landet har gjennomført en vellykket rakettest:

«Lederen kan stolt melde at testen bekreftet at hele USAs fastland er innen rekkevidde».