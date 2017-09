– Nord-Korea planlegger flere oppskytinger

– Vi ser fortsatt tegn til flere oppskytinger av ballistiske missiler. Vi tror også at Nord-Korea kan komme til å skyte opp en interkontinental rakett, sa Chang Kyung-soo i en høring i Sør-Koreas parlament mandag.

Forsvarsdepartementet var kalt inn for å svare på spørsmål etter Nord-Koreas sjette atomprøvesprengning søndag.

Under høringen kom det også frem at søndagens prøvesprengning hadde en anslått styrke på 50 kilotonn. Det er fem ganger så kraftig som prøvesprengningen i september i fjor, og over tre ganger så kraftig som atombomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945.

– Kan lage flere bomber

Nord-Korea hevder selv at det var en hydrogenbombe som ble testet, og at den kan festes til en interkontinental rakett.

Kim Jong-un var selv til stede under oppskytingen, og ga uttrykk for «enorm stolthet» over å se «et våpen med supereksplosiv kraft», melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

De hevder videre at styrken kan justeres opp til flere hundre kilotonn, og at landet nå kan lage så mange atombomber de vil.

Flere jordskjelvsentre registrerte et jordskjelv i Nord-Korea litt før klokken 06 natt til søndag norsk tid. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 5,6.

Hastemøte i FN

FNs sikkerhetsråd har innkalt til hastemøte mandag. Sør-Koreas president Moon Jae-In har bedt om nye sanksjoner og «strengest mulig straff».

Natt til mandag svarte Sør-Korea også med en missiløvelse i Kinahavet.

Forsvarsminister Song Young-moo opplyser mandag at regjeringen har bestemt seg for å styrke den militære responsen mot Nord-Korea i stedet for å satse på dialog.

USA og Sør-Korea er ifølge AFP enige om å utvide rakettskjoldet THAAD.

USAs forsvarsminister James Mattis har advart Nord-Korea om at trusler vil bli møtt med «massiv millitær respons», og president Donald Trump sier han vurderer å stoppe all handel med land som gjør forretninger med Nord-Korea.

Trump havnet i en ordkrig med Nord-Korea etter at landet truet med å angripe den amerikanske base på Guam i Stillehavet. I juli testet Nord-Korea to interkontinentale raketter som kan ha en rekkevidde på 10.000 kilometer, nok til å nå det amerikanske fastlandet.