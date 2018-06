SOHR: Israelsk luftangrep nær Damaskus

Lederen for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdel Rahman, sier til nyhetsbyrået AFP at israelske raketter har truffet et av Hizbollahs våpendepoter i nærheten av flyplassen. Det skal ifølge SOHR være snakk om to luftangrep.

Gruppen sier at angrepet skjedde ved 1-tiden natt til tirsdag, men at det ikke skal ha oppstått noen store eksplosjoner, selv om de skal ha truffet våpenlagre.

Ifølge eksilgruppa skal ikke syrisk luftvåpen ha klart å stoppe missilene. Det er foreløpig ingen offisielle kilder som har bekreftet rakettangrepet.

Ifølge AFP har ikke syrisk tv kommet med flere opplysninger.

Israel: – Økt iransk tilstedeværelse

Israel har den siste tiden advart mot økt iransk tilstedeværelse i nabolandet Syria. Dette ser Israel på en trussel mot landets sikkerhet, og har den siste tiden gjennomført flere luftangrep det de betegner som iranske mål i Syria, skriver nyhetsbyrået.

Syrias president Bashar al-Assad har imidlertid nektet for at Iran har noen faste baser i Syria.

I mai erkjente Israel for første gang åpent å ha angrepet israelske mål, til tross for åat israelerne antas å stå bak en rekke luftangrep mot iranske styrker i Syria. De israelske angrepene har i første rekke vært rettet mot mål rundt Damaskus og Homs.

Området rundt Damaskus internasjonale flyplass har de siste årene vært rammet av en rekke angrep.

Israel erobret deler av Golanhøydene fra Syria under seksdagerskrigen i 1967. FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at både okkupasjonen og bosettingene er ulovlige.