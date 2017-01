Snøleopard observert for første gang i Kirgisistan

I Kirgisistan har kamerafeller tatt bilder av minst en snøleopard i Shamshy Wildlife Reserve.

For to år siden var dette naturreservatet et populært område for troféjegere som ville jakte på bukker. I dag beskyttes dyrene i området av myndighetene.

Aldri før sett i Kirgisistan

– Vi er sikre på at det er minst en, kanskje to, snøleoparder i området, forteller forsker ved Snow Leopard Trust Koustubh Sharma til The Guardian.

På grunn av dårlige bilder er forskerne i området usikre på om det er en eller to snøleoparder som har slått seg ned i området.

Bildene som er tatt av leoparden, eller leopardene, er første gang kattedyret er dokumentert i De kirgisiske fjell.

FØRSTE GANG: Aldri før har det blitt dokumentert snøleoparder i De kirgisiske fjell. Foto: SLF Kyrgyzstan / Snow Leopard Trust / SAEPF

Villmarksområdet er rundt 200 kvadratkilometer, dette er så vidt nok for en enkelt snøleopard. Forskere anslår at en hann-snøleopard har et revir på rundt 200 kvadratkilometer.

– Shamshy er for lite til å være et enkelt reservat for en snøleopard, men det kan definitivt være del av ett eller flere, sier Sharma.

Lærer opp lokalbefolkningen

Arbeidet blir delvis drevet at myndighetene i Kirgisistan, lokale myndigheter, flere frivillige organisasjoner, inkludert Snow Leopard Trust.

Prosjektet innebærer at de involverte deler ansvaret med å trene opp og betale de som skal være parkvoktere, forskning, og utdanningsprogram for dem som bor i området.

– Shamshy har litt av alt. Terrenget forandrer seg gradvis, fra frodige enger og skog til bratte fjell, sier Kuban Jumabai Uulu, direktør for Snow Leopard Foundation i Kirgisistan.

Som en del av arbeidet for å frede området får lokalbefolkning lov til å la dyr beite i området, men dette blir regulert og overvåket.

TRUET: Snøleoparder er kategorisert som truet av IUCNs rødliste og truet av en utbredt nedgang av byttedyr, og krypskyting. Denne snøleoparden ble fotografert ved hjelp av en kamerafelle i Afghanistan i 2012. Foto: Uncredited / Ap

– Må tenke utenfor boksen

Sharma mener at modellen som har blitt tatt i bruk i Kirgisistan lett kan bli tatt i bruk andre steder.

– Vi må tenke utenfor boksen. Vi må se på mulige partnerskap mellom regjeringer og frivillige organisasjoner, forteller han.

Snøleoparder er kategorisert som truet av IUCNs rødliste og truet av en utbredt nedgang av byttedyr, og krypskyting.

En fersk rapport fra TRAFFIC slår fast at hundrevis av snøleoparder hvert år blir drept av jegere.

– Den eneste måten for å tilstrekkelig beskytte snøleoparder på er ved å direkte involvere lokalsamfunnene, forteller Peter Zahler fra Wildlife Conservation Society.

I 2013 arrangerte landets president Almazbek Atambajev verdens første konserveringsforum for snøleoparder. Der samlet representanter fra 12 land seg for å diskutere hvordan de i årene framover skulle bevare områdene til snøleoparden.