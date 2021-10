Smittetallene synker i Brasil: – Nå går det virkelig fremover

I normale tider er Rio Planetarium en populær turistattraksjon. Under koronapandemien er det blitt byens største senter for vaksinering.

– Og nå går det virkelig fremover, sier direktør Rosangela Frossard.

– For øyeblikket er det ingen mangel på vaksiner. Vi kan nå betjene alle som vil komme hit. Helt frem til for noen uker siden var mangelen på vaksiner det store problemet, forteller direktøren.

Myndighetene her i Brasil setter nå opptil 1,6 millioner vaksinedoser om dagen. Det melder Brasils Dagsrevy, Jornal Nacional.

- Endelig har vi fått nok vaksiner, sier direktør Rosangela Frossard ved Rios største vaksinesenter for covid-19. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Drøyt 70 prosent av landets innbyggere er vaksinert og 46,7 prosent har fått dose nummer to. Den siste tiden er man også begynt å tilby en ekstradose.

Få sier nei

– Det er nå bare et lite mindretall som er imot å ta vaksinen, sier direktør Angela Frossard til NRK.

– Dette er svært gledelig. Tidligere var skepsisen stor, og opptil 40 prosent av befolkningen sa de ville vente, sier hun.

En undersøkelse fra instituttet Datafolha viser at bare 6 prosent av brasilianerne er imot å la seg vaksinere mot covid-19.

Brasilianske myndigheter tilbyr nå både de amerikanske og den britiske vaksinen, i tillegg til den kinesisk-brasilianske Coronavac. Og mange lar seg vaksinere for å kunne reise til utlandet og for å kunne bruke ulike tjenester her i Brasil.

Mange skjønnhetssalonger, frisører og treningssentre krever nå det brasilianske koronasertifikatet for å ta imot kunder.

Elder Morreira i Rio de Janeiro er blitt fullvaksinert. Foto: Arnt Stefansen / NRK

50 prosent nedgang

Med økt vaksinering synker nå smittetallene her i Brasil kraftig. De siste ukene har tallet på nye smittede falt med mer enn 50 prosent.

Og i snitt dør drøyt 500 mennesker daglig med covid-19, ifølge nettstedet Worldometers. Da pandemien var på det verste, i begynnelsen av april i år, var dødstallet rundt 4.000.

Elder Morreira, som NRK møter på vaksinesenteret her i Rio, gleder seg over tallene.

– Dette viser jo hvor effektive vaksinene er. Det som nå er viktig er at vi ikke begynner å slappe av og slurve med smittevernet, slik vi har sett tidligere under pandemien, sier han.

Det største ansvaret

Mer enn 600.000 mennesker har dødd med koronaviruset her i Brasil. Og 46 prosent av brasilianerne mener at president Jair Bolsonaro har den største delen av skylden.

Presidenten har motsatt seg smitteverntiltak, sier nei til å la seg vaksinere og har anbefalt koronamedisin som ikke virker.

Elder Morreira er helt enig i kritikken:

– Presidenten har bidratt sterkt til å vanskeliggjøre situasjonen under denne sykdommen. Han har det største ansvaret, sier Morreira etter å ha fått sin andre dose ved vaksinesenteret her i Rio de Janeiro.

I forrige uke passerte Brasil 600.000 koronadøde. Bare USA har flere. Foto: Fotoarena / AP

75 prosent mangler vaksine

Selv om Brasil nå har stor fremgang med sin vaksinering, er situasjonen i Latin-Amerika som helhet fortsatt dyster.

I hele regionen er det fortsatt bare 25 prosent som er fullvaksinert. Det opplyser Den Pan-Amerikanske Helseorganisasjonen (PAHO).

– Mer enn en tredel av landene i regionen har fullvaksinert mindre enn 20 prosent av sine innbyggere, sier PAHOs direktør Carissa Etienne.

– Og situasjonen er særlig vanskelig i land som Guatemala, Honduras og Nicaragua, sier hun.

Den store suksessen i Latin-Amerika er Chile, som har fullvaksinert 75 prosent av sin befolkning.

Argentina ligger på 52,5 prosent, Peru på 38,6, og Colombia på 36,4, ifølge nettstedet Our World in Data.