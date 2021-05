Smitten i Italia går ned etter gjenåpningen: – Nå ser vi slutten på denne tragedien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Etter ett og et halvt år begynner vi nå å se slutten på denne tragedien. For første gang nærmer den normale hverdagen seg, sier statsminister Mario Draghi, ifølge avisen Il Mattino.

Også Italias helseminister Roberto Speranza ser med glede på utviklingen i Italia.

– Nå er endelig hele Italia på gult nivå, sier han, ifølge avisen Corriere della Sera.

– Det er et resultat av de tiltakene vi har hatt hittil, av folks innsats og av vaksineringen. Nå skal vi fortsette på denne veien med tillit og forsiktighet.

Hele landet på nest laveste nivå

Italia startet gjenåpningen for en måned siden, 26. april.

Frykten var at den første gjenåpningen skulle føre til en ny smitteøkning. Men det har ikke skjedd – tvert imot.

ÅPNE BARER: Flere italienere benytter seg av de gjenåpnede restaurantene, blant annet i Roma. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

«Nå kan vi slå det fast: Den fryktede konsekvensen av gjenåpningen har ikke skjedd,» skriver avisen La Stampa.

R-tallet i Italia har ifølge avisen gått ned fra 0,86 til 0,78 den siste tiden. R-tallet sier noe hvor mange en koronasmittet person i snitt smitter videre. Antallet nye smittede per døgn har også gått kraftig ned den siste måneden.

Italia har under pandemien vært delt inn i fire soner, avhengig av smittesituasjonen: Rød, oransje, gul og hvit. Ifølge det italienske folkehelseinstituttet er alle Italias regioner nå på gult nivå.

Det innebærer blant annet at restauranter og barer som har utendørs servering, kan holde åpent. Det samme kan kjøpesentre, museer, teatre og kinoer.

NYTER LETTELSENE: Med synkende smitte i Italia, har også barer og restauranter med utendørs servering fått åpne. Det vet folk å sette pris på, som her i Venezia – med utsikt til den kjente Rialtobroen. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Åpner over 350 museer

I helgen gjenåpnes også 357 museer og historiske steder over hele Italia, med gratis inngang for publikum for anledningen.

Det er etterlengtede lyspunkt i et Italia som har vært svært hardt rammet av koronapandemien. Regionen Lombardia i Nord-Italia var Europas første episenter for koronaviruset.

Totalt har over 4 millioner italienere hittil fått påvist koronasmitte, og nær 125.000 har dødd med viruset, viser tall fra Italias helsedepartement.

Varsler full gjenåpning i juni

Dersom den positive utviklingen fortsetter i Italia, er landet med stø kurs på vei mot full gjenåpning. Da kommer hele landet til å være på såkalt hvitt nivå i slutten av juni, ifølge La Stampa. Det innebærer at alt er gjenåpnet, og det er bare munnbind og avstand igjen av tiltakene, skriver avisen.

Utviklingen har fått Italias helsedepartement til å anslå at landets over 60 millioner innbyggere kan nyte sin fellesferie i august uten munnbind på stranden.

– Nå er 15 prosent av italienerne vaksinert. Fortsetter vi tempoet som planlagt, kommer vi til å ha satt ytterligere 70 millioner doser i august. Ytterligere 20 millioner italienere kommer da til å være beskyttet, sier statssekretær Andrea Costa.

– Vi kan skimte tidspunktet for når vi kan kaste munnbindet når vi er utendørs. Jeg tror det blir i august.

Turistsesongen står for døren, og italienske myndigheter besluttet nylig å åpne landet for turister. For en drøy uke siden kunngjorde utenriksminister Luigi Di Maio og helseminister Roberto Speranza at personer fra EU-land fra 15. mai slipper å gå i karantene når de kommer til Italia.

For å slippe karantene må man kunne fremvise en negativ koronatest, et vaksinesertifikat eller ha vært koronasmittet i løpet av de siste seks månedene, opplyste myndighetene da.

PASTA: Fersk pasta må til når restaurantene i Italia skal ta imot sultne gjester. Foto: Yara Nardi / Reuters