Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Giulio Macciò hadde testet negativt for koronaviruset og ble behandlet for lungesykdommen emfysem på San Martino-sykehuset i Genova.

79-åringen var på en avdeling som var isolert, nettopp fordi lungepasienter er spesielt utsatt for covid-19.

Han ble behandlet av leger og lungespesialister. Og en sykepleier som nektet å la seg vaksinere, skriver New York Times.

11. mars døde Macciò uventet. Obduksjonen viste at han hadde fått viruset i likhet med 14 andre pasienter og den uvaksinerte sykepleieren.

Også to andre pasienter på lungeavdelingen døde av covid-19 de samme marsdagene, skriver det italienske nyhetsbyrået Ansi.

4. mars døde 64 år gamle Anna Maria Sostegni og 15. mars døde 77 år gamle Giuseppe De Maio.

Etterforskes av politiet

Etter at familiene har klaget, blir dødsfallene nå etterforsket av politiet, skriver La Repubblica.

– Det er meningsløst at en person som skal hjelpe de syke gir dem covid-19 og tar livet av dem, sier Macciòs sønn, Massimiliano Macciò.

Sønnen tror Macciò ble smittet av den uvaksinerte sykepleieren, men smitteveien er ikke kjent og skal etterforskes av politiet.

Bare på San Martino-sykehuset, som er Europas fjerde største, har rundt 400 helsearbeidere nektet å la seg vaksinere mot viruset.

Også andre steder i Italia skal det være tilfeller der innlagte er blitt smittet av helsearbeidere som ikke er vaksinert.

Ifølge The Local sier regionpresident i Liguiria, Giovanni Toti, at minst 12 i hans region er smittet av uvaksinerte helsearbeidere.

På et pleiehjem utenfor Roma har nesten alle helsearbeiderne nektet å la seg vaksinere. 27 av 36 eldre innlagte er blitt smittet.

140 helsearbeidere, inkludert leger, sykepleiere og spesialister i Brindisi har nektet å la seg vaksinere med Pfizer-vaksinen.

Under pandemiens start samlet italienere seg på balkonger – som her i Milano 15. mars i fjor, for å hylle helsearbeidere. Foto: Claudio Furlan / AP

Helsearbeidere var helter

Da Italia, som første land i Europa ble truffet av pandemien, ble helsearbeidere ansett som helter.

Folk stilte seg opp på verandaene og klappet for dem som kjempet mot viruset, i mange tilfeller med sitt eget liv som innsats.

Allerede 9. april i fjor, halvannen måned etter Italias første covid-19-dødsfall, hadde over 100 leger dødd av sykdommen.

Nå er italienerne sjokkert over at mange ikke lar seg vaksinere. Tall viser at opptil 15 prosent av helsearbeiderne i Italia har sagt nei.

– Det er virkelig ydmykende at helsepersonell må tvinges til å vaksinere seg, sier virolog Roberto Burioni ved San Raffaele-universitetet i Milano.

Han sier at det er «en stor del av legene som er veldig uvitende».

Kan bli utestengt fra jobben

Italias statsminister Mario Draghi Foto: ALESSANDRA TARANTINO / AFP

Onsdag kveld innførte statsminister Mario Draghi en hastelov om at helsearbeidere skal vaksineres.

De som nekter å la seg vaksinere kan bli suspendert fra jobben – uten lønn – for resten av året.

Loven gjør det også mulig å flytte de som nekter til andre funksjoner der de ikke har kontakt med syke.

Enkelte jurister stiller spørsmål om regjeringen kan sparke eller suspendere de som nekter å la seg vaksinere.

De viser til en lov som beskytter rettighetene til folk som nekter behandling.

Statsminister Draghi mener at han har loven på sin side og at i et land med over 100.000 døde av covid-19 kan man ikke godta slike smittevernbrudd.

– Det absolutt ikke greit at uvaksinerte arbeidere er i kontakt med syke, sier Draghi.

Antall døde stiger

Italia er et av flere land der antall smittede og døde nå vokser igjen

467 døde av covid-19 i Italia onsdag og regjeringen innfører nå strengere restriksjoner.

Restauranter, butikker og museer som ble stengt i Italia i påsken, skal holdes stengt gjennom april.

Landet har også innført en fem dagers karantene for reisende som kommer fra andre EU-land.

Ikke i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det ikke foreligger planer om å innføre vaksinekrav i Norge.



– I Norge er vaksinasjon frivillig for alle. Det foreligger ingen planer om å påtvinge helseansatte å vaksinere seg mot covid-19, sier han til NRK.

Han legger til at det kan få konsekvenser for hvor helsearbeidere kan jobbe dersom de ikke vil la seg vaksinere.



– Vaksinasjonsstatus med hensyn til ulike smittsomme sykdommer vil imidlertid kunne ha betydning for hvilke arbeidsoppgaver man kan utføre som ansatt i helsetjenesten, sier Nakstad.

