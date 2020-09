Smitten fortsetter å øke i Skandinavia

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Danmark har registrert 453 nye smittetilfeller og et dødsfall det siste døgnet. 18 personer er også innlagt. Det viser den daglige oversikten fra danske Statens Serum Institut.

Det er første gang siden 6. april at daglige smittetilfeller har oversteget 400.

De siste seks dagene har antall daglige smittede vært over 300. Seks personer har også dødd av viruset under den samme perioden.

På tirsdag opplyste Danmarks helseminister Magnus Heunicke at landet står på kanten av noe som kan utvikle seg til en bølge nummer to av smitte.

Så langt har 21 393 personer blitt smittet og 635 har dødd av viruset i landet.

Danmarks helseminister Magnus Heunicke (S) annonserte tirsdag nye tiltak i hovedstadsregionen for å forsøke å bremse smitteøkningen i landet. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Må ha munnbind

Den danske regjeringen iverksatte nye smitteverntiltak for utelivet i København og 16 omkringliggende kommuner etter at koronasmitten har økt i landet.

Utestedene i København og nærliggende kommuner får ikke lov til å holde åpent etter klokken 22. I tillegg må alle gjester bevege seg rundt med munnbind.

– Vi begrenser åpningstider for restauranter, kafeer, barer og lignende serveringssteder til klokken 22. med virkning fra den 17. september og frem til 1. oktober. Det samme gjelder for private arrangementer på utesteder, sier Heunicke.

Det betyr for eksempel at bryllup og konfirmasjoner bør avsluttes senest klokka 22. De kan avholdes så lenge man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Politiet i København innfører oppholdsforbud i det populære utelivsstedet Kødbyen, der mange pleier å samle seg utover natten.

Smitten øker i enkelte gule regioner

Värmland er fortsatt gul og nordmenn kan dra på grensehandel uten å måtte gå i karantene. Men Västra Götaland som huser grensehandelssteder som Svinesund og Nordby-senteret er fortsatt rødt. Foto: Adam Ihse/TT / NTB

Torsdag publiserte svenske Folkhälsomyndigheten smittestatistikken for siste uke.

Rapporten viser at smittetrykket har økt i Värmland. For to uker siden ble regionen merket som gul av norske myndigheter, og nordmenn kunne igjen grensehandle uten å måtte gå i karantene ved hjemreise.

Etter å ha hatt et smittetall på 14 i uke 34–35 og 35-36, viser den siste toukersperioden at regionen nå har et smittetall på 17.

Det er fortsatt et lite stykke unna grensen på 20 som er satt av norske helsemyndigheter.

Røde regioner blir rødere

I flere av de svenske regionene som fra før har vært røde, har smittetrykket økt den siste toukersperioden.

Västra Götaland som huser grensehandelssteder som Svinesund og Nordby-senteret, hadde i forrige to ukesperiode 35 smittede per 100.000 innbyggere. Det er en økning på fire fra foregående periode.

Stockholmsregionen har et smittetall på 24, mens Skåne synker fra 35 til 30.

I Jönköping er regionen med den kraftigste økningen. Der var det 57 smittede siste 14 dager, mot 30 i forrige periode.

Smitte i Sverige siste fire uker Region Uke 35 og 36 Uke 36 og 37 Gävleborg 18 23 Dalarna 38 46 Västra Götaland 31 35 Halland 51 52 Skåne 35 30 Jönköping 30 57 Uppsala 18 28 Stockholm 22 24 Kronoberg 40 49 Västmanland 20 30 Östergötland 19 28 Örebro 32 53 Jämtland 26 24 Norrbotten 6 5 Västerbotten 8 11 Västernorrland 6 9 Värmland 14 17 Sörmland 4 7 Gotland 7 7 Blekinge 11 5 Kalmar 14 7

Norge gikk forbi

For én uke siden gikk Norge forbi Sverige i antall smittede per 100.000 innbygger. Det var første gang siden 31. mars i år.

De siste beregningene NRK har gjort viser at Sverige nå igjen har gått forbi med 29,8 smittede per 100.000 innbyggere de siste to uker. Norge har til sammenligning et smittetall på 28,1.

FHI kom tirsdag med nye anbefalinger om å fjerne innreisekarantene for reisende fra de svenske regionene Kalmar og Blekinge. De siste tallene derfra viser smittetall på henholdsvis 7 og 5.

87.575 har til nå testet positivt for koronavirus i Sverige, der det er registrert 5.860 koronarelaterte dødsfall.

Sverige har dermed 58 dødsfall per 100.000 innbyggere, nesten like mange som USA. Norge har til sammenligning fem, Finland sju og Danmark elleve. Gjennomsnittet i verden er tolv.