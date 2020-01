Slik var den tidligere Nissan-sjefens dramatiske flukt fra Japan

Den tidligere Nissan-sjefen tok japanske myndigheter på sengen da han klarte å rømme fra Japan til Libanon forrige uke.

Hvordan kunne mannen som satt i husarrest, snike seg usett ut av landet?

Onsdag snakker hovedpersonen selv ut på en pressekonferanse i Beirut. Men stadig flere detaljer om den oppsiktsvekkende flukten lekker nå ut.

Hadde team som jobbet med flukten

Carlos Ghosn satt i husarrest i Tokyo i påvente av rettssaken mot ham. Den skulle etter planen skulle starte i april.

Som administrerende direktør for Nissan gjennom nesten 20 år, var han siktet for å ha misbrukt selskapets midler. Han var også anklaget for skatteunndragelser.

Han var ilagt forbud mot å forlate Japan, og huset hans ble overvåket 24 timer i døgnet. Likevel klarte han å snike seg ut grytidlig om morgenen den 29. desember.

Nå viser det seg at flukten var nøye planlagt.

Ifølge Wall Street Journal hadde et team på opp mot 15 personer jobbet med den tidligere Nissan-toppens flukt i lang tid.

Gruppen, som blant annet bestod av en amerikansk og en libanesisk sikkerhetsekspert, skal ha rekognosert ved 10 japanske flyplasser. I Osaka fant de sikkerhetshullet de trengte for å få Carlos Ghosn ut av Japan.

RØMTE FRA TOKYO: Journalister og vakter utenfor huset der Carlos Goshn satt i husarrest frem til han rømte fra Japan 29. desember i fjor. Foto: KIM KYUNG-HOON

Gjemte seg i en kasse

Flere medier meldte først at Carlos Ghosn ble smuglet ut av sitt eget hus i en instrumentkasse.

Dette ser ikke ut til å stemme, men instrumentkassen skal dukke opp igjen senere.

Overvåkingsbilder viser nemlig at Ghosn forlater huset rundt klokken 02.30 lokal tid den 29. desember i fjor, skriver det japanske nyhetsbyrået Kyodo.

Etter hvert dukker han opp på Shinagawa-stasjonen i Tokyo. Herfra tar han lyntog til Osaka og bil videre til byens internasjonale flyplass.

LYNTOG: Carlos Goshn tok lyntog fra Tokyo til Osaka. Trolig var flere fra teamet som hadde planlagt flukten med på togturen. Foto: ISSEI KATO

Det er her instrumentkassen kommer inn i bildet. Eller kassen for lydutstyr, som det vel egentlig er.

Ifølge Wall Street Journal hadde nemlig Nissan-sjefens fluktteam funnet ut at stor spesialbagasje ikke ble gjennomlyst ved denne flyplassen.

Maskinene i sikkerhetskontrollen ved privatfly-terminalen var rett og slett ikke store nok.

Det var en slik kasse Carlos Ghosn steg ned i. Slik kom han seg utsett inn på det innleide privatflyet. I bunnen var det borret hull slik at han fikk puste.

Tyrkisk transitt

I Tyrkia sitter sju personer arrestert, anklaget for migrantsmugling.

En av dem er sjefen for selskapet MNG Jet Operations, skriver avisen Hurriyet.

Ifølge samme avis har sjefen for selskapet innrømmet at han fløy en ukjent mann fra Osaka til Istanbul, og videre til Beirut. Leiepapirene for flyene skal ha blitt forfalsket, slik at mannens navn ikke kom frem.

Den ukjente mannen var Carlos Ghosn.

Om bord på flyet fant han frem sitt franske pass, som japanske myndigheter hadde gitt ham tilbake under husarresten.

MED PRIVATJET TIL BEIRUT: Carlos Ghosn flyktet fra Japan i en privat TC-RZA-jet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: YIGIT CICEKCI / Reuters

Tilbake til Beirut

Helt siden det ble klart at Carlos Ghosn hadde greid å komme seg til Libanon, har japanske journalister voktet den svarte garasjedøren ved hjemmet hans i Beirut

De håper å få et bilde. En kort kommentar.

Så langt har Carlos Ghosn nøyd seg med en uttalelse sendt på mail til utvalgte medier.

– Jeg vil ikke lenger være et gissel i en arrangert japansk rettsprosess hvor innrømmelse av skyld er forventet, rasismen er ubegrenset og hvor en blir nektet grunnleggende menneskerettigheter, skrev Ghosn.

Ifølge den libanesiske innenriksministeren kom Ghosn til landet lovlig med sitt franske pass og libanesiske ID-kort.

Carlos Ghosn er nemlig født inn i en familie med libanesiske røtter i Brasil. Han har fransk, libanesisk og brasiliansk statsborgerskap.

Libanon har ikke utleveringsavtale med Japan, og Ghosn unngår dermed trolig rettssak.

Japanske medier venter utenfor Carlos Ghosn sitt hus i Beirut. Her har han trolig oppholdt seg etter at han kom til Libanon nyttårsaften. Foto: MOHAMED AZAKIR

Hardt ut mot japansk rettssystem

Onsdag bryter Carlos Ghosn tausheten på sin varslede pressekonferanse i Beirut.

Der er det ventet at han vil komme med et flengende angrep på sin tidligere arbeidsgiver og det japanske rettsvesenet.

Helt siden han ble pågrepet første gang har Ghosn avvist alle anklager mot ham.

Den tidligere Nissan-sjefen hevder han er utsatt for en sammensvergelse fra andre i selskapet som ville unngå en sammenslåing med franske Renault.

Ghosn hevder også at japanske myndigheter var med på komplottet, og at siktelsene mot ham er diktet opp.