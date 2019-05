Millionfest på Solkongens slott vekker oppsikt

Det blinker i sølv og nypusset krystall. Kandelabrene er høye, akkurat som mange av de fantasifulle hodepyntene og ikke minst hælene til de stivpyntede kvinnelige gjestene. Tidsriktig musikk blir fremført av kvartetter og kvintetter i de forskjellige salene i det ærverdige slottet.

Videoen som først ble lagt ut av L'Obs og L'Express viser at det ikke ble spart på noe da den offisielle feiringen av 15 års samarbeid mellom Renault og Nissan ble markert på Versailles i 2014.

Festmåltidet var laget av stjernekokken Alain Ducasse. Franske aviser skriver at gildet skal ha kosten 600.000 euro, eller mer enn 5,9 millioner norske kroner.

På festen i 2014 danset gjestene i den berømte Speilsalen. Foto: Martin Bureau / AFP

På sjefens 60-årsdag

I løpet av de siste dagene har flere franske medier publisert filmen som ikke er søkbar på Youtube. Man må kjenne den eksakte URL-adressen for å finne den.

De franske avisene påpeker at feiringen var lagt til samme dag som bedriftens leder, Carlos Ghosn, fylte 60 år. De skriver også at mange av gjestene var Ghosns personlige venner som har hatt minimalt med Renault eller Nissan å gjøre.

Chateau de Versailles ligger vest for Paris. Her bodde Ludvig den XVI før han ble styrtet under den franske revolusjon. Foto: Charles Platiau / Reuters

Ghosn ledet Nissan i to tiår og reddet bilprodusenten fra konkursens rand. Men i november i fjor ble han arrestert, siktet for å ha forfalsket finansdokumenter gjennom å underrapportere pensjonen sin, samt for tillitsbrudd gjennom tvilsomme utbetalinger. I mars ble han løslatt mot kausjon på 1 milliard yen, om lag 76 millioner kroner.

I april ble han pågrepet på nytt, rett før varetektsperioden utløp. Da ble siktelsen mot ham utvidet til å dreie seg om utbetalinger fra et av Nissans datterselskaper. Også denne gangen ble han løslatt mot kausjon. Nå var den satt til 500 millioner yen, som tilsvarer nesten 39 millioner kroner.

Ekteparet Carlos og Carole Ghosn. Franske myndigheter etterforsker også en fest paret holdt på Versailles i 2016. Foto: Loic Venance / AFP

Feiret også konas fødselsdag i Versailles

Videoen fra det overdådige gjestebudet på Solkongens slott i 2014 viser stivpyntede inviterte som danser i den berømte Speilsalen på Ludvig XIVs slott. Filmen vekker oppsikt i Frankrike. Ikke minst fordi franske myndigheter har startet etterforskningen av en lignende aften, også den på Versailles, i oktober 2016.

Da ble gallaen riktignok hold på slottet Grand Trianon, et av de andre palassene i Versailles. Anledningen for festen, med Marie-Antoinette-tema, var markeringen av Carlos Ghosn andre ekteskap og konas 50-årsdag.

Da 50-årsgildet ble kjent publiserte Renault en pressemelding der de anklaget Ghosn for å ha tilegnet seg nærmere 500.000 kroner gjennom en sponsoravtale Renault hadde med Chateau de Versailles.

Advokaten hans sa den gang at festen for de 120 gjestene var noe ekteparet var blitt tilbudt helt uten kostnader fra Chateau de Versailles. Når det gjelder festivitasen fra 2014 hevder advokaten, at det var en ren tilfeldighet at markeringen ble holdt på topplederens 60-årsdag. Til Europe1 sier han:

– 600.000 euro er en enorm sum for en privatøkonomi. Men det er ikke noe ekstraordinært for et firma som tjener milliarder av euro. Da er det en banalitet.