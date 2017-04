Slik reagerer verden på USAs Syria-angrep

(Saken oppdateres)

Syrisk opposisjon håper angrepene bare er en begynnelse. Den tyrkisk-baserte Syrisk Koalisjon sier i en uttalelse de amerikanske angrepene har stanset «straffriheten» hans forgjenger tillot.

Håper på bedre beskyttelse

En kommandant i den syriske opposisjonen i det området som ble rammet av kjemiske våpen denne uka, sier han håper det amerikanske angrepet vil bli et vendepunkt i krigen.

Major Jamil al-Saleh sier ifølge nyhetsbyrået AP at flere slike angrep vil gjøre det mulig å gi den syriske befolkningen bedre beskyttelse.

Natt til i dag skjøt USA 59 Tomahawk kryssermissiler mot flybasen Shayrat i Syria. Angrepet er en reaksjon etter at Syria skal ha brukt kjemiske våpen mot sivile. Flyene som angivelig sto for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun, skal være stasjonert ved Shayrat.

Russland vil innkalle til krisemøte

Lederen for utenrikskomiteen i det russiske overhuset sier samarbeidet med USA om Syriakrisen står i fare etter angrepet. Lederen for forsvarskomiteen i det russiske Føderasjonsrådet mener angrepet kan underminere kampen mot terror.

– Angrepet kan ses på som en aggressiv aksjon mot FN, sier Viktor Ozerov og legger til at Russland vil be om et hastemøte i FNs sikkerhetskomite.

Russlands utenriksdepartement opplyser at de forbereder en uttalelse i forbindelse med angrepet.

Israel, Saudi-Arabia og Australia støtter

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han støtter den «sterke og tydelige beskjeden» angrepet sender.

– I både ord og handling sender president Trump en sterk og klar beskjed om at bruk av kjemiske våpen ikke vil bli tolerert, sier den israelske statsministeren.

Netanyahu sier Israel gir sin fulle støtte til trumps beslutning om å angripe og at han håper at dette er et budskap som også vil bli lagt merke til i Teheran, Pyongyang og andre steder.

Også myndighetene i Saudi-Arabia sier de gir sin fulle støtte til det amerikanske angrepet.

Den australske statsministeren Malcom Turnbull sier «australske myndigheter gir sterk støtte til den raske og rettferdige responsen fra USA» mot Assad-regimet.

Iran fordømmer

Myndighetene i Iran kommer med sterke fordømmelser av nattens angrep, melder nyhetsbyrået ISNA.

– Iran fordømmer slike ensidige angrep. Slike tiltak vil styrke terroristene i Syria og vil komplisere situasjonen både i landet og i regionen, sier talsmann Bahram Qasemi.