– Situasjonen er komplisert. Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uka. Angrepet synes å være begrenset og konsentrert til militære mål, sier utenriksministeren til NRK.

LES OGSÅ: Dette vet vi om angrepet

Brende møtte pressen i Beijing der han er på besøk for å gjenopprette diplomatiske forbindelser med Kina.

Han forteller at Norge ble varslet om angrepet kort tid før det fant sted, og understreker at aksjonen må ses i sammenheng med gassangrepet tidligere i uka.

– Det viste med all tydelighet Syria-krigens brutalitet.

Se hele talen til Donald Trump her. Du trenger javascript for å se video. Se hele talen til Donald Trump her.

Må stanse angrep på sivile

I løpet av den seksårige konflikten er det anslått at mer enn 400 000 mennesker er drept.

Blant de blodige hendelsene finner man slagene om Aleppo og Mosul.

Syrias president Bashar al-Assad har blitt kritisert for bruk av forbudte kjemiske våpen tidligere, og Norge har flere ganger fordømt Assads angrep på sivilbefolkningen.

Nå håper Brende nattens rakettangrep kan ha en signaleffekt.

– Dette angrepet sender et kraftig signal til Assad. Det syriske regimet må stanse angrep på uskyldige sivile.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre støtter USAs angrep.

– Angrepet med kjemiske våpen mot lokalbefolkningen i Idlib-provinsen denne uken er et av de groveste og mest opprørende overgrep mot sivile som verden har sett, sier Støre.

GASSANGREP: Et lite barn blir behandlet etter gassangrepet som rammet Khan Sheikhou tirsdag. Foto: Uncredited / AP

– Det syriske militæret bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet.

Han legger nå til grunn at FNs sikkerhetsråd vil fortsette behandlingen av saken.

– En slutt på krigen i Syria krever en politisk løsning og verdenssamfunnet må forvente av partene og alle stater som er direkte engasjert i konflikten at de bidrar til at de militære kamphandlingene opphører og at det kommer i gang forhandlinger.

–Uklokt

Representant i utenrikskomiteen Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier til NRK at han ikke tror Donald Trump oppnår det han ønsker seg med angrepet.

–Jeg har forståelse for at man reagerer dersom det syriske regimet står bak gassangrepet for et par dager siden, men jeg tror det er uklokt fordi det skaper en utvikling som vi ikke ser konsekvensen av, sier Tybring-Gjedde.

UKLOKT: Christian Tybring-Gjedde har liten tro på at USAs angrep mot Syria leder til fred. Foto: Carlos Barria / Reuters

Donald Trump rettet en forespørsel til verden om å «følge USA» fredag morgen, og messet at han ville «få slutt på blodbadet».

Det syriske regimet er derimot alliert med Russland, som tidlig fredag trakk seg fra luftsikkerhetsavtalen som ble inngått med USA i 2015. Avtalen skulle sikre luftrommet slik at de to landene ikke skulle skyte på hverandre.

Senere ba det russiske utenriksdepartementet om et hastemøte i Sikkerhetsrådet i FN.

– Så jeg tror ikke det er noen invitasjon til fred, slik som jeg forstår at Trump har oppfordret til.

Kjemper desperat for å redde liv etter gassangrepet Du trenger javascript for å se video.

På tide

Venstreleder og representant i utenrikskomiteen Trine Skei Grande (V) mener det er på tide at det internasjonale samfunnet reagerer på Assad-regimets overgrep. Likevel tror hun ikke Trumps raketter var veien å gå.

– Det er en handling verdenssamfunnet ikke kan stå å se på. Men det er en risikofylt handling Trump nå har gjort, sier Skei Grande.

Hun er enig med Tybring-Gjedde i at rakettangrepet ikke nødvendigvis er den mest hensiktsmessige veien å gå for å oppnå en fredsavtale i Syria.

– Om vi nå har kommet dit at vi kan stå sammen for å få slutt på den forferdelige krigen, og få slutt på Assad sine overgrep, må vi klare å lage en fredsavtale som omfatter russerne. Jeg er ikke sikker på at dagens angrep bidro til det.

Utenrikspolitisk talsperson i SV, Bård Vegar Solhjell, har heller liten tro på at dette lover fred.

– Vi fordømmer bruken av kjemiske våpen, en hel verden reagerer på det. SV vil likevel advare mot president Trump sitt svar. Vi risikerer en skummel tilspissing av situasjonen, og det er vanskelig å se at det bidrar til en fredelig utvikling.